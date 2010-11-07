مقاومت وزارت علوم در برابر اعزام یک دانشجوی بورسیه/ پاسخ مدیر وزارتخانه

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع رساله دکتری این دانشجو (بررسی دوپینگ در میان ورزشکاران مجارستانی) را از آن جهت که منطبق بر نیازهای داخل کشور نبوده است خلاف سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای هدفمندسازی بورسیه های خارج کشور با توجه به نیازها و مشکلات داخل کشور دانسته اند.

حسن مسلمی نائینی مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج کشور وزارت علوم در گفتگو با مهر با تایید این خبر گفت: رساله فردی که در رشته تربیت بدنی بورس شده بود و بررسی دوپینگ در میان ورزشکاران مجارستانی موضوع رساله اش بود را بررسی کردم. از آنجا که هزینه تحصیل این دانشجوی بورسیه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود باید رساله اش مشکلی از کشور را مورد بحث قرار دهد لذا از این دانشجوی بورسیه خواسته شد تا در قسمتی از پایان نامه اش معضلات دوپینگ در ورزشکاران ایرانی را نیز بررسی کند.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج با بیان اینکه از ابتدا تاکنون روند اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور تقریبا هدفمند نبوده است افزود: سعی می کنیم از این پس اعزام دانشجویان به خارج را هدفمند کنیم. در این راستا تصمیم داریم در زمینه اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور نگاهی به مشکلات داخل کشور داشته باشیم و پایان نامه ها و رساله های دکتری نیز در قالب مشکلات داخل کشور پیاده شود.