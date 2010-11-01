"تفرقه افکنی" هدف سپرموشکی ناتو/ نمایشگاه مطبوعات جهان اسلام برگزارشود

"مصطفی اوزون" در بازدید از غرفه مهر در هفدهمین جشنواره مطبوعات با ابراز تمایل درباره آشنایی بیشتر با رسانه های ایرانی گفت: چندین رسانه ایرانی به زبان استانبولی برایمان خبر ارسال می کنند.

وی درباره فضای مطبوعاتی ترکیه گفت: در گذشته روزنامه های ترکیه ای به لحاظ تکنیکی و به لحاظ خبرنویسی کیفیت خوبی نداشتند ولی در حال حاضر کیفیت روزنامه ها بسیار بهتر شده است و حتی می توان گفت که نسبت به کشورهای اروپایی از کیفیت بالاتری برخوردار هستیم.

تحلیلگر روزنامه آکیت افزود: در گذشته روزنامه های لائیک و سکولار بیشتری در ترکیه وجود داشتند ولی در حال حاضر روزنامه های اسلامی بسیاری منتشر می شود. وی همچنین از وجود 8 هزار نشریه در ترکیه خبر داد.

مصطفی اوزون در خصوص آشنایی با خبرگزاری مهر گفت که از طریق اینترنت اخبار این رسانه را پیگیری می کنم. وی همچنین گفت که اخبار ایران را از خبرگزاری مهر و ایرنا پیگیری می کند.

تحلیلگر روزنامه آکیت افزود: در ترکیه نمایشگاه مطبوعات وجود ندارد اما اگر چنین نمایشگاهی برپا شود تیراژ روزنامه ها و مجلات بالا می رود. مصطفی اوزون ضمن ابراز امیدواری در خصوص برپایی نمایشگاه مطبوعات در کشورهای اسلامی گفت که بریایی چنین نمایشگاهی زمینه همکاریهای بیشتر را میان مسلمانان فراهم می کند.

وی در خصوص مشکلات موجود در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات در تهران گفت: رسانه های غربی درباره ایران بسیار خوب نمی نویسند اما وظیفه ما آشنایی بیشتر با ایران است زیرا این کشور را دوست دارم و می خواهم درباره ایران بسیار خوب بنویسم اما مسئولین نمایشگاه ما را به مکانهای دیدنی برای بازدید نبردند، چنانچه قرار بود به اصفهان برویم اما نرفتیم.

اوزون درباره روابط ترکیه و ایران گفت: نزدیک به 300 سال است که دو کشور همسایه هستیم و بدون جنگ در کنار هم زندگی می کنیم.

وی در خصوص نقش ترکیه در گفتگوهای ایران با گروه 1+5 گفت: چندین سال بود که همانند کشورهای غربی دید خوبی نسبت به ایران به خصوص در زمینه تاسیسات هسته ای این کشور نداشتیم اما ترکیه هم اکنون عوض شده و در حال پیشرفت است و نگرشی متفاوت نسبت به مسلمانان به خصوص ایرانیان دارد و طرفدار استفاده جمهوری اسلامی ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای هستیم و می خواهیم که این کشور به خواسته خود برسد.

اوزون در رابطه با افزایش فشار آمریکا بر دولت ترکیه برای شرکت در طرح سپر موشکی مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) گفت: ترکیه رابط میان غرب و شرق است و غربی ها می خواهند این کشور علیه کشورهای مسلمان بایستد و به سوی غرب گرایش پیدا کند، اما ترکیه موضع منفی برای حضور در سپر موشکی ناتو دارد و در همین حال روزنامه اسلامگرای آکیت تلاش زیادی را برای عدم حمایت کشورش از استقرار سامانه موشکی ناتو در خاک ترکیه انجام داده است.

وی با اشاره به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کاروان اعزامی بشردوستانه به نوار غزه و تاثیر این اقدام ددمنشانه بر روابط تل آویو و آنکارا گفت: روابط ترکیه و اسرائیل هم اکنون بسیار متشنج است. هم اکنون برای اولین بار است که می توانیم آزادانه خبرهایی را علیه اسرائیل منتشر کنیم.

اوزون گفت: یکی از دوستان من در کاروان آزادی شهید شد و بسیاری از نهادهای بین المللی و کشورهای سراسر جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کردند.

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مصاحبه: معصومه زارع