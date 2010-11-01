به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالب پور رئیس پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم و سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه ها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال جاری بیش از 15 تیم دانشجویی را به مسابقات جهانی اعزام کردیم، گفت: هم از نظرکیفی و هم از نظرکمی فدراسیون ورزش های دانشجویی ما عملکرد موفقی را داشته اند که البته این به کمک همه بخش های آموزش عالی بوده است.

سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی اضافه کرد: خوشبختانه هم اکنون همگرایی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد شده و دیگر ما چیزی به نام دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی و یا دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم نداریم بلکه همگی بدون استثنا سهمی در فدراسیون ما دارند و این همگرایی موجب شده که در رقابتهای بین المللی نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی با اشاره به اینکه اخیرا مسئولیت پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم را برعهده گرفته است، گفت: توصیه ام به ورزش کشور به عنوان یک همکار این است که در دنیای پرشتاب رقابتی امروز آنچه که موفقیت را تضمین می کند مسائل علمی است و ما نباید از عرصه علمی ورزشی دنیا عقب بمانیم زیرا با اقتدار علمی به فرموده مقام معظم رهبری اقتدار ملی کشورمان تضمین خواهد شد.

طالب پور افزود: بنابراین ورزش اگر می خواهد توسعه ای متوازن و پایدار داشته باشد باید از یک رویکرد مثبت و علمی برخوردار باشد.

سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی در ادامه با اشاره به تفاهم نامه ای که با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان تربیت بدنی امضا شده است، گفت: این تفاهم نامه 10 بند کلیدی داشت که از جمله آنها ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه، ایجاد اولین دانشگاه تربیت بدنی در کشور، ایجاد سازمان ورزش دانشگاهی کشورو همچنین بازنگری کمیسیون در پذیرش قهرمانان در دانشگاه بدون کنکور.

طالب پور افزود: اینها همه قدم های خوبی است که برداشته شده و فکر می کنم با حضور اعضای هیئت علمی و محققین صاحب نام هم در بخش تجربی و هم در بخش علمی سرآمد هستند بتوانیم مانند سایر کشورها درعرصه ورزشی نیز افتخارآفرین باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص انتخابات برای تعیین رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی نیز گفت: نزدیک 5 سال است که عنوان سرپرستی فدراسیون را برعهده دارم البته این موضوع به خاطر دوشغله بودن من نیست بلکه به دلیل این است که چون فدراسیون دولتی محسوب می شود و با مصوبه مجلس، سازمان تربیت بدنی نمی پذیرفت که ما را جزو فدراسیون های پنج گانه خود به حساب بیاورد.

طالب پور با بیان اینکه هم اکنون 150 کشور دنیا عضو فدراسیون جهانی ما هستند، گفت: رئیس مجمع تمام فدراسیون های 150 کشور آنها وزیر علوم این کشورهاست اما خوشبختانه وزیر علوم و سعیدلو پذیرفتند که خود سعیدلو رئیس مجمع ما شود که اگر مصوبه آن را از هیئت دولت بگیریم بلافاصله این حکم به وزارت علوم تفویض می شود. که ان شاء الله از آن طریق رئیس فدراسیون را انتخاب خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی با اعلام اینکه من به دلیل عملکرد خوبی که ظرف این سالها در ورزش دانشجویی داشته ام قطعا یکی از کاندیداها برای در اختیار گرفتن ریاست این فدراسیون خواهم بود، گفت: فکر می کنم رقیب من مهرزاد حمیدی رئیس آکادمی ملی المپیک باشد.