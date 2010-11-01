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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۴

هفته نهم سری آ/

لاتزیوی 10 نفره در زمین پالرمو به برتری رسید

لاتزیوی 10 نفره در زمین پالرمو به برتری رسید

صدرنشین رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا یکشنبه شب با یک بازیکن کمتر در زمین پالرمو به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاتزیو یکشنبه شب موفق شد با تک گل دقیقه 27 "آندره دیاس" در زمین پالرمو به برتری برسد و فاصله خود را با تیم اینتر به چهار امتیاز برساند. "جوزپه بیاوا" از لاتزیو در دقیقه 77 این دیدار از زمین اخراج شد.

- دیگر نتایج هفته نهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:
* باری صفر - اودینزه 2
* برشا صفر - ناپولی یک
* کالیاری 2 - بولونیا صفر
* سسنا صفر - سامپدوریا یک
* پارما صفر - کیه وو صفر
* کاتانیا صفر - فیورنتینا صفر

جدول رده بندی:
1- لاتزیو 22 امتیاز
2- اینتر 18 امتیاز
3- میلان 17 امتیاز
4- یوونتوس 15 امتیاز
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18- سسنا 8 امتیاز - تفاضل گل 5-
19- بولونیا 8 امتیاز - تفاضل گل 6-
20- باری 8 امتیاز - تفاضل گل 8-
کد مطلب 1182393

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