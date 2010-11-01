شکست سنگین اوساسونا در زمین سانتاندر/ گلزنی دوباره نکونام

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا دیشب در زمین سانتاندر با نتیجه 4 بر یک تن به شکست داد. جواد نکونام، بازیکن ایرانی اوساسونا که هفته گذشته موفق شده بود از روی نقطه پنالتی برای تیمش گلزنی کند، دیشب هم تک گل تیم خود را در دقیقه 58 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. گل‌های تیم میزبان را نیز "کندی باکرکیوغلو" (28)، "مارکوس روزنبرگ" (35 و 62) و "مارک تورخون" (85) به ثمر رساندند. مسعود شجاعی، دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا هم تا دقیقه 60 در زمین حاضر بود.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* دپورتیوو لاکرونیا 3 - اسپانیول صفر

* مالاگا یک - رئال سوسیه داد 2

* اسپورتینگ گیخون یک - ویارئال یک

* آتلتیکومادرید یک - آلمریا یک

* اتلتیک بیلبائو 3 - ختافه صفر



هفته نهم رقابت‌های لالیگا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های رئال مایورکا با لوانته به پایان می رسد.