عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر با اشاره به روند خروج وزارت راه و ترابری از تهران؛ گفت: در حال حاضر آن دسته از کارمندان وزارت راه و ترابری که خود متمایل به خروج از تهران هستند، پس از سپری کردن روند قانونی انتقال در کوتاه ترین زمان ممکن به سوی شهرهای مورد نظر خود هدایت می‌شوند.

وی انتقال عمومی وزارت راه و ترابری را مربوط به مرحله دوم انتقال‌ها دانست و تصریح کرد: پس از مطرح شدن موضوع خروج دستگاه‌های دولتی از تهران، وزارت راه و ترابری آمادگی خود برای این کار را به دولت اعلام کرد.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه نظر این وزارتخانه بر این است که باید انتقال به صورت متمرکز انجام شود، تصریح کرد: بنابراین نظر، اگر قرار است انتقالی صورت گیرد باید به صورت کلی این اتفاق بیافتد.

رئیس کارگروه ویژه انتقال وزارت راه و ترابری با تاکید بر اینکه به صورت معمول نمی توان به یکباره انتقال کلی را انجام داد، اظهار داشت: نمی توان وزارت راه را با تمام کارکنانش به صورت یکباره به جای دیگری منتقل کرد؛ بنابراین سیاست گذاری به گونه ای اتخاذ شد که مشخص شود این وزارتخانه در چه نقطه ای استقرار پیدا کند.

صاحب محمدی با بیان اینکه روند انتقال عمومی به صورت تدریجی انجام می شود، گفت: در ابتدا سازمانها و شرکتهای وزارت راه و ترابری که مستعدتر و آماده تر هستند، شناسایی شده و منتقل می شوند.

وی با اشاره به انتقال معاونت آموزش و تحقیقات به عنوان اولین معاونت مورد هدف وزارت راه و ترابری، تصریح کرد: این معاونت به همراه موسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت راه ترابری به کارگروه انتقال - مستقر در نهاد ریاست جمهوری- اعلام شد و مصوبات مورد نیاز از این کارگروه دریافت شد.

معاون وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه ساختمان مشخص شده برای انتقال این معاونت در فولاد شهر اصفهان است، گفت: پس از دریافت مصوبات در خصوص استقرار در این محل، کارگروه انتقال وزارت راه و ترابری در حال پیگیری برای تحویل گرفتن ساختمان است و پس از آن کار انتقال انجام خواهد شد.

رئیس کارگروه ویژه انتقال وزارت راه و ترابری همچنین از صدور حکمی برای معاون آموزش و تحقیقات وزارت راه و ترابری خبر داد و گفت: با این حکم، معاون آموزش و تحقیقات، مسئول انتقال این معاونت از تهران خواهد بود و با توجه به مشخص شدن ساختمان، دریافت مصوبات مورد نیاز و اجرایی شدن این حکم ، انتقال انجام می شود.

صاحب محمدی اعلام کرد: در پی این انتقال با تمهیدات استاندار اصفهان تعدادی خانه در قالب مسکن مهر به کارکنان منتقل شده تحویل خواهد شد، این در حالی است که با خروج این معاونت از تهران حدود 800 تا 1000 نفر از کارکنان وزارت راه نیز به خارج از تهران منتقل می‌شود.

وی درباره خارج سازی دیگر زیرمجموعه های وزارت راه و ترابری گفت: با توجه به اینکه نمی خواهیم موضوع انتقال را به طور همزمان در چند سازمان و شرکت پیگیری کنیم و در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیم؛ بنابراین به صورت مرحله ای عمل شده و پس از اطمینان از انتقال هر زیر مجموعه به سراغ زیر مجموعه بعدی خواهیم رفت.