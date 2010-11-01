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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

امام جمعه جدید شهرستان دهلران منصوب شد

امام جمعه جدید شهرستان دهلران منصوب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه جدید شهرستان دهلران از توابع استان ایلام طی حکمی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام،  نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام صبح دوشنبه در این آیین با اشاره به جایگاه نماز جمعه گفت: نماز جمعه از جایگاه والایی برخورداراست و نشان نماد قدرت اسلام، همبستگی، وحدت، اتحاد و انسجام امت اسلامی و یک صف واحد و سد مستحکمی برای مقابله با دشمنان کینه توز اسلام است.

لطفی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در نماز جمعه اعتماد متقابل بین مردم وامام جمعه است افزود: در دوران و عمر با برکت انقلاب اسلامی نیز نماز جمعه میعاد گاه وحدت و حضور مردم و رزمندگان اسلام برای حضور در میادین نبرد حق علیه باطل و همایش ها و صحنه های دفاع از نقلاب اسلامی و آرمانهای امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

 در پایان حجت الاسلام موسوی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان دهلران منصوب شد.

کد مطلب 1182415

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