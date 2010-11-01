به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره 44 خبرنامه انجمن جامعه‏شناسی ایران، گزارش نشستهایی از گروههای جامعه‌شناسی علم و معرفت، جامعه‌شناسی دین، مسائل و آسیبهای اجتماعی، جامعه‌شناسی شهر، روش‌شناسی و روشهای تحقیق، جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، سیاست اجتماعی، جامعه‌شناسی صنعت، مطالعات زنان، جامعه‌شناسی ورزش، و مطالعات انسان‌شناسی فرهنگی منتشر شده است.

به گزارش این خبرنامه همچنین دو کتاب جدید شامل مجموعه مقالات دو همایش "مسائل علوم اجتماعی ایران" و "علم بومی، علم جهانی؛ امکان یا امتناع؟" از سوی انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده است. فایل الکترونیکی این شماره خبرنامه در سایت انجمن جامعه‏شناسی ایران به آدرس http://www.isa.org.ir/sites/default/files/44.pdf موجود است.