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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

شماره جدید خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران منتشر شد

شماره جدید خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران منتشر شد

شماره 44 خبرنامه انجمن جامعه‏شناسی ایران با مدیر مسئولی دکتر حسین سراج‏زاده و سردبیری شیرین احمدنیا، با گزارشهایی از برنامه‏های گوناگون این انجمن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره 44 خبرنامه انجمن جامعه‏شناسی ایران، گزارش نشستهایی از گروههای جامعه‌شناسی علم و معرفت، جامعه‌شناسی دین، مسائل و آسیبهای اجتماعی، جامعه‌شناسی شهر، روش‌شناسی و روشهای تحقیق، جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، سیاست اجتماعی، جامعه‌شناسی صنعت، مطالعات زنان، جامعه‌شناسی ورزش، و مطالعات انسان‌شناسی فرهنگی منتشر شده است.

به گزارش این خبرنامه همچنین دو کتاب جدید شامل مجموعه مقالات دو همایش "مسائل علوم اجتماعی ایران" و "علم بومی، علم جهانی؛ امکان یا امتناع؟" از سوی انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده است. فایل الکترونیکی این شماره خبرنامه در سایت انجمن جامعه‏شناسی ایران به آدرس http://www.isa.org.ir/sites/default/files/44.pdf موجود است.

کد مطلب 1182422

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