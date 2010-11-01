مخالفت مجلس با 6 ساله شدن نظام آموزشی/ پیش دانشگاهی باید حذف شود

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طرح تغییر نظام آموزشی مدارس به 6-6 مدتهاست که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شده و از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دعوت کردیم برای تبیین و لزوم جایگزینی این سیستم به جای 5-3-4 به مجلس بیایند که آنها استقبال نکردند.

تغییر سیستم آموزشی مدارس به 6 سال دوره ابتدایی و 6 سال دوره متوسطه در اواخر سال 1388 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای بحث و بررسی نیز در مجلس مطرح شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: درباره دوره پیش دانشگاهی، مجلس نیز همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که این دوره نتوانسته نیازهای واقعی طراحان آن را تامین کند و با حذف کنکور این دوره نیز باید حذف و به سال چهارم تبدیل شود.

عباسپور با اشاره به اجباری کردن دوره پیش دبستانی نیز گفت: همچنین معتقدیم که این دوره برای رشد فکری و فرهنگی دانش آموزان باید اجباری شود اما نباید در این دوره آموزشهای رسمی به کودکان ارائه کنیم بلکه این دوره باید تنها زمینه ای برای شناسایی خصوصیات فردی و اخلاقی کودک و آشنا کردن او با محیط درس و مدرسه باشد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: اما موردی که همچنان درباره آن اختلاف نظر داریم و در چندین جلسه به نتیجه واحدی نرسیدیم، بحث تغییر نظام آموزشی به 6 سال دوره ابتدایی و 6 سال دوره متوسطه است، در واقع وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح قانع کننده ای نداده اند که چرا و با چه مقصودی قصد تغییر سیستم موجود را دارند.

آموزش و پرورش از اصل تحول باز می ماند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که تغییر سیستم آموزشی در مدارس لزومی ندارد گفت: نگرانی ما این است که آموزش و پرورش که در آستانه تحول بنیادین در این وزارتخانه است با اجرا کردن این طرح که کار بزرگی است از اصل تحول باز بماند و نتواند آن را اجرا کند.

عباسپور ادامه داد: قطعا با اجرای این سیستم آموزشی، باید تغییراتی در فضاهای مدارس و استخدام معلمان انجام شود که باز هم آموزش و پرورش را درگیر چالشهای جدی و امور روزمره می کند.

وی تصریح کرد: به هرحال معتقدیم که تغییر نظام آموزشی به 6 سال دوره ابتدایی و 6 سال متوسطه لزومی ندارد.