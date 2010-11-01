آتش خاموش نشدنی بلوط زاران زاگرس/ ثبت 569 حریق در جنگلهای مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه آتش سوزی در جنگلهای غرب ایران به خصوص در استانهای کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تغییرات اقلیمی و افزایش گرمایش زمین تاثیر زیادی بر ایجاد بحران در جنگلهای غرب کشور داشته است به طوری که گرم شدن کره زمین تمامی مناطق جهان را متاثر کرده است.

وی با بیان اینکه اقلیم دنیا در حال تغییر است و آتش سوزی در تمام جهان به شیوه ای باور نکردنی گسترش یافته تصریح کرد: برای نمونه آتش سوزی در جنگلهای روسیه برای چندین روز زندگی در مسکو را مختل کرد و در بسیاری دیگر از مناطق دنیا این حادثه به شکل جدی رخ داده است.

تقی ایروانی در پاسخ به اینکه آیا این آتش سوزیها که از سوی حفاظت سازمان جنگلها در ماههای قبل پیش بینی شده بود، قابل مهار و کنترل نبوده اند تصریح کرد: پیش بینی ما این بود که وضعیت از این که هست بحرانی تر شود ولی باید دلایل متعدد این آتش سوزیها بررسی شود.

جنگلهای مریوان در آتش

در آخرین مورد این گزارشها که در روز 9 آبان به خبرگزاری مهر ارائه شده بیش از 569 مورد آتش سوزی تنها در جنگلهای مریوان و سروآباد کردستان گزارش شده است.

با این حال دبیر انجمن محیط زیستی "سبز چیا" در مریوان با استمداد از رسانه ها و نمایندگان مردم در دولت و مجلس خواست به جنگلهای زاگرس به طور جدی توجه کنند.

وی به خبرنگار مهر گفت: از سال 86 آتش سوزی به شکلی سازمان یافته و تصاعدی در کردستان به خصوص شهر مریوان در حال گسترش است و این گمان را در ذهن متبادر می کند که تعمدی در کار است و دستهایی به عمد جنگلها را به آتش می کشند.

قادری با اشاره به ثبت بیش از 569 مورد آتش سوزی تا شب یکشنبه 9 آبان ماه در این منطقه اظهار داشت: هزاران هکتار از جنگلهای زاداور بلوط از اواخر خرداد تا امروز طعمه حریق شده که تمهیداتی برای کنترل و مهار آن اندیشیده نشده و هر روز شاهد این آتش سوزی ها هستیم.

این فعال محیط زیست در کردستان تاکید کرد: آتش سوزی ها در بلوط زاران منطقه به حدی است که قاچاقچیان گونه های بی نظیر حیات وحش مثل سنجابها، به راحتی روزانه تعداد زیادی از آنها را شکار و به شهرهایی مانند تهران قاچاق می کنند و این بزرگترین خطر برای نابودی جنگلهای بلوط است.

وی اضافه کرد: بلوط های زاداور به حدی به سنجابهای وابسته است که قابل تصور نیست و با کاهش جمعیت جنگلها و سنجابها باید فاتحه جنگلهای کهنسال زاگرسی را خواند به طوری که آمارهای غیر رسمی از مرگ نزدیک به 35 هزار هکتار بلوط در مریوان حکایت دارد.

همچنین فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگها تاکید کرد: تعمدی در ایجاد آتش سوزی نیست ولی نمی توان حضور قاچاقچیان سنجاب و گونه های وحشی را منکر شد که با آتش زدن جنگلها به سودای تجارت حیات وحش اشتغال دارند.

حیات وحش جنگلهای زاگرس در معرض تهدید آتش

به باور وی، شکل گیری ستاد حوادث غیر مترقبه در استان کردستان درک این وضعیت را نشان می دهد و برگزاری مانورهای متعدد در منطقه راهی برای کم هزینه تر کردن چالشها و عبور از مشکلاتی مانند آتش سوزی در این مناطق است.

تقی ایروانی افزود: در برابر بحران نمی توان ایستادگی کرد ولی می توان از شدت آسیبها کاست و شدت آن را کم کرد. امسال سال پر کاری را داشتیم و مشکلات بسیاری نیز در مناطق غربی کشور بوجود آمده که تنها توانسته ایم آتش سوزی ها را در سطح مهار کنیم.

وی با اشاره به نیاز یگان حفاظت به تجهیزات هوایی بیشتر در مناطق با تخریب بالا و احتمال آتش سوزی گفت: دنبال جذب اعتبار برای تجهیز خود به سیستمهای روز و امکاناتی مانند هواپیماهای مخصوص مهار آتش سوزی هستیم.

دبیر انجمن غیر دولتی شوکا در کرمانشاه نیز با تاکید بر شدت آتش سوزی در جنگلهای شهرستان پاوه خواهان حمایت بیشتر دستگاههای دولتی برای ریشه یابی علت آتش سوزی شد و به خبرنگار مهر گفت: در طول تابستان بارها و بارها آتش سوزی در مناطق مختلف این شهرستان گزارش شده که بخش وسیعی از جنگلهای بلوط را به کام مرگ برده است.

امیر خسروزاده تاکید کرد: مردم محلی معتقدند تعمدی در آتش سوزی وجود دارد اما باید این مسئله از سوی متخصصان و مدیران کلان رسیدگی تا دست سودجویان نیز کوتاه شود.

وی به منطقه حفاظت شده لوزین و مرخیل در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: این منطقه بکر و دست نخورده است و یکی مهمترین پناهگاههای حیات وحش در کرمانشاه است که طعمه حریق می شود و مهمترین زیستگاه شوکا به عنوان کوچکترین گوزن ایرانی است که نام موسسه ما نیز از این گونه گرفته شده است.

خسرو زاده تاکید کرد: برای خاموش کردن آتشی که معلوم نیست به چه بهانه ای به جان جنگلهای بلوط زاگرس افتاده است باید بالگرد از تهران بیاید که زمان زیادی طول می کشد و گاهی هم اینقدر بی توجهی می شود که دیگر ناامید می شویم.

به نظر می رسد توجه به سلامت بلوط زاران زاگرس به عنانوان سدی مخملین در برابر جریانهای هوایی و طوفانهای گرد و غبار از غرب به فلات مرکزی ایران، دیگر یک ضرورت ملی شده است چرا که با به خطر افتادن زیستگاهها و ذخیرگاههای بلوط در زاگرس احتمال تغییرات جدی در ساختار اکولوژیک منطقه و مناطق مرکزی ایران بوجود می آید چنانچه در این باره متخصصان محیط زیست بارها نسبت به تغییر ماهیت زاگرس هشدار داده اند.

با این همه فعالیت سازمانهای غیر دولتی محیط زیست در مناطق آسیب دیده زاگرس به اندازه ای اهمیت دارد که می توان آنها را به عنوان آخرین سنگرداران تنوع زیستی و حیات در زاگرس بزرگ مورد توجه و حمایت قرار داد.

این سازمانهای مردم نهاد در بیانیه ای مشترک با امضای"انجمن های زیست محیطی غرب و جنوب غرب ایران" در رابطه با بحران آتش سوزی جنگل های زاگرس، خواستار بررسی دقیق علل آتش سوزی و ارائه راهکار برای مقابله با این معضل خسارت بار شدند.