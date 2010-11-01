25 درصد مزارع پرورش ماهی در چهار محال و بختیاری مکانیزه هستند

اسماعیل پیر‌علی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آمار تولید ماهی سردابی در این استان، در سال گذشته 12 هزار تن ماهی تولیدی در استان به ثبت رسیده که پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال‌ جاری به 14 هزار تن افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در صورت داشتن برنامه‌ریزی بلند مدت و تامین اعتبارات لازم، حمایتهای مالی در قالب تسهیلات بانکی و جذب سرمایه‌گذاران توانمند می‌توان تولید ماهی سردابی این استان را به 50 هزار تن رساند.

پیرعلی، اشتغال ایجاد شده در بخش شیلات این استان را شش هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم اعلام کرد و افزود: با ارتقای برداشت و تولید ماهی در این استان تا مرز 50 هزار تن زمینه اشتغال شش هزار نفرشغل جدید در بخش شیلات استان فراهم می‌شود.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه از توزیع 83 دستگاه تجهیزات مکانیزاسیون در میان مزارع پرورش ماهی در سال‌ جاری خبر داد و گفت: این در حالیست که به منظور خرید این تعداد دستگاه تجهیزات مکانیزاسیون اعتباری افزون بر 916 میلیون هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال 25 درصد مزارع پرورش ماهی مکانیزه شده است، خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها برای افزایش تولید در واحد سطح و کمک در راستای برطرف کردن بخشی از خسارت ناشی از خشکسالی خریداری و در بین مزارع پرورش ماهی استان توزیع شده است.

پیرعلی صدور مجوز تبدیل اراضی درجه دو و سه به مزارع پرورش ماهی را از دیگر اقدامات بخش شیلات استان در سال‌جاری برشمرد و گفت: بر همین اساس با تغییر کاربری 1.2 هکتار از اراضی کشاورزی درجه دو و سه استان به مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان موافقت و مجوزهای لازم صادر شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید این مزارع حدود 240 تن برآورد شده است، افزود: ارائه مشاوره‌های فنی و کارشناسی، آموزش و ترویج، اختصاص اعتبارات و تسهیلات بانکی و آماده کردن زیر ساختهای لازم اعم از جاده، برق، پل، آبگیر و کانال از مهمترین خدمات این مدیریت به مزرعه ‌داران پرورش ماهی است.

پیرعلی افزایش تولید ماهی در سطح استان را از مهمترین اهداف مدیریت شیلات استان اعلام و خاطرنشان کرد: با به کارگیری فناوریهای نوین پرورش ماهی و مکانیزه کردن مزارع، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره اولویت برنامه‌های این مدیریت در سال‌ جاری خاطرنشان کرد: احداث مجتمعهای پرورش ماهی با ظرفیت یک هزار تن و بیشتر، فعال کردن اتحادیه آبزی پروران استان به ‌کارگیری طرح‌های مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهی و برق‌رسانی به مجتمعها و مزارع و ترمیم و احداث سد، استفاده از توان علمی فارغ‌التحصیلان شیلاتی با همکاری سازمان نظام مهندسی استان و پیگیری اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس از مهمترین اهداف این سازمان است.