به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به پیش بینی کارشناسان در سال 78 مبنی بر خشک شدن دریاچه ارومیه تا 15 آینده افزود: متاسفانه این پیش بینی در حال تحقق است و با وضعیت فعلی باید تا سه سال آینده و در حالت خوش بین تا پنج سال آینده شاهد نابودی این زیست بوم با ارزش خواهیم بود.

وی با هشدار جدی نسبت به مرگ دریاچه ارومیه افزود: هم اکنون این تالاب ارزشمند روزهای بسیار بحرانی را طی می کند و ادامه این روند مشکلات زیست محیطی زیادی را برای منطقه به ارمغان خواهد آورد.

60 درصد دریاچه ارومیه به شوره زار تبدیل شده است

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از خشک شدن کامل 60 درصد دریاچه ارومیه خبرداد و گفت: در حال حاضر به دلیل بالا بودن تبخیر بالای آب 60 درصد از مساحت این دریاچه شامل سه هزار هکتار خشک و تبدیل به شوره زار شده است.

عباس نژاد میزان غلظت نمک دریاچه ارومیه را بالای 360 گرم بر لیتر عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه عمیق ترین نقطه دریاچه ارومیه در حال حاضر دو متر آب دارد.

آرتمیای دریاچه ارومیه از بین رفته است

وی با بیان اینکه اکسیژن محلول در آب دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته است اظهار داشت: این امر موجب شده است حیات تنها موجود زنده این تالاب آرتمیا ارومیانا با خطر جدی مواجه شود به گونه ای در حال حاضر میزان آرتمیا در آب دریاچه ارومیه به صفر رسیده است.

عباس نژاد با اشاره به اینکه تمامی جزایر دریاچه ارومیه به هم چسبیده اند گفت: سواحل این دریاچه نیز به خشکی متصل شده است.

میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه به صفر رسید

این مسئول تبخیر بسیار بالای آب، کاهش شدید آب ورودی به دریاچه، شرایط اقیلمی منطقه، کاهش نزولات آسمانی، عدم استفاده اصولی از منابع آب زیرزمینی به همراه عوامل انسان ساز را از اهم دلایل بحرانی شدن دریاچه ارومیه دانست و افزود: براساس پیش بینی کارشناسان و با توجه به افزایش شش تا پنج درجه ای دمای هوا در سالجاری دریاچه ارومیه تا سه یا پنج سال آینده کاملا نابود و از بین خواهد رفت.

عباس نژاد در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان استانی و کشوری برای نجات این تالاب ارزشمند خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و حساسیت ویژه رئیس جمهوری کشورمان قوی ترین کارگروه نجات دریاچه ارومیه و مدیریت بحران در کشور تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های این کارگروه مصوب شد ستاد مدیریت بحران دریاچه ارومیه تشکیل و اقدامات عملی برای برون رفت از این بحران تدوین و اجرایی شود.

اعتبار 40 هزار میلیارد ریال دریاچه ارومیه به 18 هزار میلیارد ریال کاهش یافت

وی یادآور شد: در این راستا سند مدیریت راهبردی برای دریاچه ارومیه امضا و پروژه های زیادی با صرف اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی (ماده 10) با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تعریف شد.

عباس نژاد خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی اولیه مشخص شد برخی پروژه های تعریف شده از سالهای قبل دارای کد و ردیف اعتباری از محل اعتبارات ملی و استانی بودند که در نهایت مقرر شد این طرح ها با تزریق و افزایش اعتبارات روند قبلی خود را طی و از میان طرح های این ستاد حذف شوند که این امر منجر شد اعتبار 40 هزار میلیارد ریال به 18 هزار میلیارد ریال کاهش یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه گفت: طرح های پیش بینی شده توسط کارگروه ویژه نجات دریاچه ارومیه در سه محور شامل صرفه جویی دو میلیارد مترمکعب آب در سال و تزریق این آب طی مدت زمان پنج ساله به دریاچه ارومیه، افزایش آب در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه از طریق اجرای طرح های مختلف از جمله بارور کردن ابرها، انتقال آب بین حوزه ای، افزایش راندمان آبیاری، تغییر الگوی کشت وافزایش آب های زیرزمینی بحث و به تصویب رسید.

عباس نژاد طرح بارور کردن ابرها را یکی از بهترین گزینه ها برای نجات دریاچه ارومیه از وضعیت بحرانی دانست و اظهارداشت: با اجرای این طرح راندمان بارش 15 تا 20 درصد افزایش می یابد.

سالانه 3.1 میلیارد مترمکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دریاچه ارومیه برای رسیدن به تراز اکولوژیک سالانه به 3.1 میلیارد مترمکعب آب نیازدارد اظهارداشت: هم اکنون میزان آب تولیدی حوزه آبریز دریاچه ارومیه هفت میلیارد مترمکعب است که نهادهای متولی نجات دریاچه ارومیه موظف شده اند این آب را مدیریت کرده و سالانه 3.1 میلیارد مترمکعب از این آب را به دریاچه ارومیه منتقل کنند.

وی اجرایی شدن این امر را مسنلزم نرمال بودن شرایط اقلیمی و میزان بارندگی در منطقه دانست و افزود: اجرای این طرح ها تنها می تواند دریاچه ارومیه را به تراز اکولوژیک 1274.1 برساند و برای نجات دریاچه ارومیه از وضعیت فعلی طرح های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.

عباس نژاد یادآورشد: در این راستا این طرح براساس میزان توسعه، جمعیت و اراضی کشاورزی استانهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه میزان حق آبه هر استان مشخص و براساس دستورالعمل خاص به مرحله اجرا در می آید.

متولی اصلی دریاچه ارومیه آذربایجان غربی است

عباس نژاد متولی اصلی دریاچه ارومیه را استان آذربایجان غربی اعلام کرد و گفت: سهم آذربایجان غربی از تامین 3.1 میلیارد مترمکعب آب یک میلیارد و 900 مترمکعب است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بحران فعلی دریاچه ارومیه در طی 15 سال گذشته رخ داده است گفت: طرح های مذکور به محض ابلاغ از سوی ستاد و کارگروه نجات دریاچه ارومیه اجرایی می شود ولی نباید انتظار داشت این تالاب ارزشمند در عرض یک یا دو سال از حالت بحرانی خارج شود.

کاهش 20 میلیارد مترمکعب آب دریاچه ارومیه

این مقام مسئول کل آب موجود دریاچه ارومیه را در شرایط نرمال 34 میلیارد مترمکعب عنوان و خاطرنشان کرد: در این مدت 20 میلیارد مترممکعب آب دریاچه ارومیه از بین رفته است و برای جبران کم آبی به همان میزان آب نیاز است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی کاهش نزولات آسمانی را مهمترین دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه دانست و افزود: عوامل انسان ساز 30 درصد در بروز بحران خشک شدن دریاچه ارومیه تاثیر دارد.

توسعه استان باید با اولویت حفظ محیط زیست صورت گیرد

عباس نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر صنعت سد سازی در بروز شرایط بحرانی دریاچه ارومیه جواب داد: ظرفیت سد های استان یک میلیارد و 700 مترمکعب است و در سالهای آینده این میزان به چهار میلیارد مترمعکب افزایش می یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در نشست تخصصی خود با خبرنگاران در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه به تغییر رنگ و قرمز شدن دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و علت بروز این پدیده را رشد جلبک دونالیلا سالینا و تشرح ماده قرمز رنگ کاروتن اعلام کرد.

اظهارات این مقام مسئول و هشدارهای جدی در خصوص بحران دریاچه ارومیه در حالی عنوان می شود که این تالاب ارزشمند از سال 76 روند خشک شدن را سپری می کند.

ازسال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.