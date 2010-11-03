رضا مهدوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری درباره کتابهایی که به همت این مرکز و توسط سوره مهر با موضوع موسیقی زیر چاپ است به خبرنگار مهر گفت: در وظایف مصوب مرکز موسیقی حوزه هنری بر تولید آثار هنری شنیداری دینی تاکید شده و برگزاری جشنواره‌ها، کنسرتها و انتشار کتاب دراین وظایف آورده نشده است ولی این مرکز به مسئله تقویت زیرساختهای علمی موسیقی که با انتشار کتاب گره می‌خورد اهتمام ویژه دارد.

وی ادامه داد: من از زمانی که مسئولیت این مرکز را برعهده گرفتم به مسئله تهیه و تدوین کتاب و سپردن آن به انتشارات سوره مهر برای چاپ اهتمام ویژه داشته‌ام و با اینکه بودجه جداگانه برای این امر نداریم ولی با کمک سوره مهر و دیگر بخشهای حوزه هنری توانسته‌ایم تا کنون بیش از 54 عنوان کتاب منتشر کنیم که این روند همچنان ادامه دارد و به زودی بیش از 23 عنوان دیگر منتشر خواهد شد.

مولف کتاب "ترنم" با اشاره به اینکه کتابهای موسیقی منتشر شده از سوی حوزه هنری با اقبال خوب روبه‌رو شده و اکثر آنها به چاپهای متعدد رسیده‌اند عنوان کرد: ما در حوزه کتاب موسیقایی در کشور با خلاء روبه رو هستیم و ناشران تخصصی نیز در این زمینه کم داریم . بیشتر ناشرانی هم که در این زمینه وارد شده‌اند به چاپ کتابهای نت اقدام می‌کنند و چاپ کتابهای تئوریک و مبانی نظری تنها توسط چند ناشر خاص انجام می‌گیرد.

مهدوی افزود: اگر می خواهیم تولیدات موسیقایی فاخر داشته باشیم لازم است مبانی علوم نظری موسیقی را تقویت کنیم که آن هم در گرو داشتن منابع مکتوب متنوع و به روز است در حالی که متاسفانه ما از نظر منابع مکتوب موسیقی دچار مشکل هستیم و در دانشکده‌هایمان هنوز متون قدیمی غربی تدریس می‌شود و درباره موسیقی خودمان و شخصیتهای بارز آن منابع مکتوب کافی نداریم.

این مولف که کتاب "بینش و موسیقی" از وی به زودی منتشر می‌شود در پایان بیان کرد: آنچه ما در حوزه منابع مکتوب موسیقی تولید کرده‌ایم در قبال گستردگی دنیای موسیقی بسیار اندک است ولی امیدواریم حوزه هنری بتواند با تولید میانگین سالانه 10 تا 20 عنوان کتاب بخشی از نیازهای موجود را تامین کند. این فعالیت گرچه در دوره‌ای با توقف روبه رو شد ولی در حال حاضر باردیگر با جدیت دنبال می‌شود.