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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

محفل قرآنی طرح نسیم رحمت ویژه بانوان ایلامی برگزار شد

محفل قرآنی طرح نسیم رحمت ویژه بانوان ایلامی برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: محفل قرآنی طرح جامع نسیم رحمت ویژه بانوان ایلامی در محل سالن فنی و حرفه ای ایلام صبح سه شنبه با حضور بیش از 600 نفر از علاقمندان، مربیان و اساتید علوم قرآنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در این محفل منحصر به فرد اساتید قرآنی خانم از جمله استاد منگلی نفر اول مسابقات حفظ قرآن در کشورهای لیبی و اردن، استاد جمالی قاری ممتاز و داور بین المللی، استاد حاج علی نفر اول مسابقات بین المللی و قاریان ممتاز استان باقرآبادی و مهدوی به اجراء برنامه های قرآنی پرداختند و گروه تواشیح و همخوانی الزاهراء (س) نیز به مدیحه سرایی در وصف اهل البیت عصمت و طهارت پرداخت.

در این آئین روحانی و معنوی خانم محمدی نماینده استاندار ایلام با توجه به ترجمه و تفسیر معنای کلمات قرائت و تلاوت در قرآن کریم گفت: قرائت توجه صرف به نطق، لفظ تجوید، ظاهر کلام و توجه به زیبایی صوت و ادای الفاظ است در حالیکه تالی، قرآن را مقتدا و نصب العین قرار داده و از نور احکام و محتویات قرآن بهره مند می گردد.

وی با اشاره به شخصیت والای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران افزود: امام خمینی (ره) با اتکاء به نیروی لایزال الهی و آموزه های قرآن، نگاه تمام جهانیان را متوجه اسلام کردند.

محمدی  در خاتمه با اشاره به اجرای طرح جامع فرهنگی، قرآنی نسیم رحمت گفت: طرح نسیم رحمت می تواند فضای فرهنگی و قرآنی استان را متحول کند.

وی اعتقادات بالای مذهبی در استان را کم نظیرتوصیف کرد و افزود: هر حرکتی که مردم را با معارف قرآنی و اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ ناب دینی نزدیک کند مورد استقبال و عنایت ویژه مردم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1182436

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