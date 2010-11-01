حامد آفاق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه حامد حدادی محور بزرگی برای تیم ملی بسکتبال است، اظهار داشت: نبود این بازیکن باعث ضعف علنی در زیرحلقه میشود. با این حال خیلی به آمدنش و اینکه دیگر بازیکنان تیم ملی را در جریان بازیهای آسیایی همراهی کند، نه فکر میکنیم و نه حساب میکنیم!
وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: اگر روی حضور حامد حدادی در ترکیب تیم حساب باز کنیم و به آمدنش امیدوار باشیم اما این اتفاق نیفتد خیلی ضربه میخوریم. پس بهتر است هرگز به این موضوع دل نبندیم. اگر چه با آمدن حدادی روحیه جنگندگی تیم بیشتر و بیشتر میشود.
بازیکن ملیپوش بسکتبال کشورمان با یادآوری اینکه بسکتبال در بازیهای آسیایی 2006 دوحه صاحب مدال برنز شد، خاطر نشان کرد: تیم ملی نسبت به چهار سال پیش فرق کرده است اما نمیگویم تیم خوبی نداریم چون اگر برخی بازیکنان را نداریم در مقابل دیگر بازیکنان با تجربهتر شدهاند.
وی افزود: با این شرایط هم به فینال بازیهای آسیایی فکر میکنیم چون خود را مستحق حضور در این مرحله از بازیها میدانیم.
آفاق ضمن تاکید بر اینکه چین مهمترین حریف تیم ملی بسکتبال ایران در بازیهای آسیایی چین است، اظهارداشت: البته چین را یک حریف میدانیم و حس انتقام آنها را یک حریف دیگر! به هر حال برای چینیها سخت بود که در جام ملتها و در خانه خود جام قهرمانی را از دست دادند. آنها با حس انتقام میآیند تا بتوانند شکست فینال جام ملتها را جبران کنند. این حس مهمترین حریف ایران است.
بازیکن تیم ملی بسکتبال کشورمان همچنین از اردوهای برگزار شده در صربستان و ترکیه ابراز رضایت کرد و گفت: این اولین بار بود که در اردوهای برون مرزی، حریفان تدارکاتی خیلی خوبی داشتیم.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 21 آبانماه در گوانگجو آغاز میشود و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.
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