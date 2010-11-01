به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره جایگاه معاونت علمی و فنناوری ریاست جمهوری در زمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، این طرح را فرصت مغتنمی برای معاونت علمی در راستای تحقق اهداف این معاونت دانست.

وی افزود: با هدفمند کردن یارانه ها مطمئناً الگوی رفتاری مصرف مردم تغییر می کند و به دنبال آن الگوی رفتاری تولید نیز عوض خواهد شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه ها تولید کنندگان را به سمت تولید کم هزینه تر و مقرون به صرفه تر می برد، گفت: برای کم هزینه کردن تولید یکی از کارهای مهم استفاده از فناوری های نوین است که به ارتقای تولید و صنعت منجر می شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین تولیدکنندگان به پژوهش هایی روی می آورند که به کم شدن هزینه تولید منجر شود لذا با هدفمندکردن یارانه ها استفاده و نفوذ فناوریهای نو در صنعت اتفاق می افتد که این خواسته ما است.