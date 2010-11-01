۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

گرامیداشت شهدا تعظیم در برابر اوج معنویت است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: بزرگداشت مقام شهدا و دلجویی از پدران و مادران شهدا گرانقدر در واقع تعظیم در برابر صلابت و اوج معنویت است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه  با حضور در منزل شهید پاس پوس که در سال 62 در منطقه عمومی مهران به درجه رفیع شهادت نایل آمده بود، اظهار داشت: شهدا مایه فخر و شرافت جامعه اسلامی ما هستند و همگی ما مدیون خون شهداء و رشادتهای آنها هستیم.

وی افزود: ما باید هموراه میثاق خود با شهداء را حفظ کنیم چرا که پیروی از روش رفتاری آنها، روحیه جهاد و فرهنگ ارزشی را در جامعه ما تداوم می بخشد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: حال که دشمنان دین و قرآن و کشورهای سلطه گر بدنبال تضعیف فرهنگ شهادت و جهادی ما هستند و تهاجم فرهنگی غرب نیز به روش های نرم تغییر شکل داده، همگی وظیفه دارند در تمام برنامه ریزیها و جهت گیریها در راستای نهادینه کردن هر چه بیشتر فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ ناب اسلامی، قرآنی تلاش مضاعف نمایند.

وی تصریح کرد: رسیدگی و حمایت بیشتر شما، نافی خدمات گذشته این نهاد نیست و لیکن در بعضی جاها، باید از تمام ابزارهای مختلف برای حمایت از این عزیزان استفاده شود.

کد مطلب 1182469

