گرامیداشت شهدا تعظیم در برابر اوج معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه با حضور در منزل شهید پاس پوس که در سال 62 در منطقه عمومی مهران به درجه رفیع شهادت نایل آمده بود، اظهار داشت: شهدا مایه فخر و شرافت جامعه اسلامی ما هستند و همگی ما مدیون خون شهداء و رشادتهای آنها هستیم .

وی افزود: ما باید هموراه میثاق خود با شهداء را حفظ کنیم چرا که پیروی از روش رفتاری آنها، روحیه جهاد و فرهنگ ارزشی را در جامعه ما تداوم می بخشد .

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: حال که دشمنان دین و قرآن و کشورهای سلطه گر بدنبال تضعیف فرهنگ شهادت و جهادی ما هستند و تهاجم فرهنگی غرب نیز به روش های نرم تغییر شکل داده، همگی وظیفه دارند در تمام برنامه ریزیها و جهت گیریها در راستای نهادینه کردن هر چه بیشتر فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ ناب اسلامی، قرآنی تلاش مضاعف نمایند .