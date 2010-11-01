جشنواره فیلم توکیو تمام شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر فیلم " زبان شخصی" ساخته نیر برگمان از رژیم اشغالگر قدس جایزه بزرگ 000/50 دلاری جشنواره را به خود اختصاص داد.

کانه تو شیندو فیلمساز 98 ساله ژاپنی با فیلم " کارت پستال" برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره شد.شیندو که روی صندلی چرخدار نشسته بود هنگام دریافت جایزه خود اعلام کرد این آخرین فیلمی است که او کارگردانی می کند. ژیل پاکه برنر فیلمساز جوان فرانسوی برای کارگردانی فیلم " کلید سارا" جایزه بهترین کارگردانی جشنواره را به خود اختصاص داد." کلید سارا" همچنین به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره توکیو نیز دست یافت.



فان بینگ بینگ بازیگر فیلم چینی " کوه بودا" ساخته لی یو برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره شد.این فیلم جایزه بهترین کیفیت هنری جشنواره را نیز از ان خود کرد.جایزه بهترین بازیگر مرد جشنوار نیز به یک بازیگر چینی اختصاص یافت. وانگ کیان یوان برای ایفای نقش در فیلم " پیانو در کارخانه" برنده این جایزه شد.



جایزه بهترین کارگردان آسیایی جشنواره به شین سو وون فیلمساز اهل کره جنوبی برای ساخت فیلم " عابر 3" اختصاص یافت. در حالی که فیلم " مهمان نواز" ساخته کوجی فوکودای ژاپنی بهترین فیلم آسیایی جشنواره شناخته شد.



تام یودا مدیر جشنواره در مراسم پایانی از رشد و گسترش بازار فیلم توکیو در حاشیه جشنواره ابراز خرسندی کرد. وی در ادامه گفت : چهار رویکرد اصلی جشنواره امسال توکیو عبارت بودند از : ارتباط ، کیفیت ، فرصت و نوآوری و ما با بهره گیری از این ایده ها جشنواره ای مستحکم و موفق را برگزار کردیم.

