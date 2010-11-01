بررسی نگرانیهای مسلمانان و مسیحیان/تحریم هالووین توسط جوانان کاتولیک

علمای مسلمان و مسیحی نگرانی‌های مشترک دوجامعه دینی را بررسی می‌کنند

رهبران عالی رتبه مسلمان و مسیحی و همچنین علمای و فعالان بین ادیان طی روزهای اول تا چهارم نوامبر (10 تا 13 آبان)در یک جلسه بحث و بررسی نگرانی های مشترک مسلمانان و مسیحیان با حضور آیت الله تسخیری از ایران در ژنو گردهم جمع می‌شوند.

رهبران مسلمان و مسیحی طی روزهای نخستین ماه نوامبر در مرکز اکیومنیکال ژنو، مقر شورای جهانی کلیساها تشکیل جلسه می‌دهند.

این نشست مشورتی بین‌المللی با عنوان "تحول جوامع : مسلمانان و مسیحیان یک آینده مشترک می‌سازند" به شناسایی نگرانی‌های مشترک هر دو جامعه دینی می‌پردازد و راهبردهایی را برای همکاری میان مسلمانان و مسیحیان از جلمه رویکردهای دینی به اقدام مشترک مسلمانان و مسیحیان ارائه می‌کند.

قرار است در پایان این نشست در روز چهارم نوامبر (13 آبان) طی یک نشست مطبوعاتی بیانیه مشترک رهبران مسلمان و مسیحی شرکت‌کننده در این اجلاس قرائت شود.

سخنرانی افتتاحیه این همایش برعهده شاهزاده قاضی بن محمد بن طلال نماینده ویژه و مشاوره عبدالله دوم پادشاه اردن و اسقف اعظم آندرس وجرید از کلیسای سوئد است.

کشیش دکتر اسلاو فیکسه تویت دبیرکل شورای جهانی کلیساها، دکتر محمد احمد شریف دبیرکل انجمن ندای اسلامی، دکتر عبدالرحمان الزیاد از انجمن جهانی مسلمانان و آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از ایران در این همایش شرکت خواهند کرد.

کشیش توماس ویپ رئیس فدراسیون کلیساهای پروتستان سوئیس و شورای ادیان سوئیس و همچنین شیخ یوسف ابراهیم امام مسجد ژنو در این همایش حضور خواهند یافت.

این همایش برپایه ابتکارعملهای پیشین و دستاوردهای سازمانها و شبکه‌های مختلف دینی برگزار می‌شود و یک ابتکار عمل مشترک مسلمان - مسیحی در طرح‌ریزی، سرمایه گذاری و حضور است و از سوی شورای جهانی کلیساها، انجمن جهانی ندای اسلامی و موسسه آل بیت برای تفکر اسلامی و ائتلاف کلمه مشترک برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان اعلام کردند: مسلمانان و مسیحیان مسئولیت مشترکی برای ارائه بهترین منابع الهیاتی، معنوی و اخلاقی در جهت خیر مشترک بشریت برعهده دارند.

برگزارکنندگان انتظار دارند که دستاور این نشست ارائه راهکارهای انضمامی برای ساخت یک آینده مشترک و برقراری جوامعی دلسوز و عادل براساس تساوی، احترام متقابل و اصول شهروندی باشد.

دیدار از کلیسای جامع سنت پیر و مرکز اسلامی فرهنگی و مسجد ژنو بخشی از برنامه شرکت‌کنندگان در این همایش است.

جوانان کاتولیک ایتالیا با تحریم هالووین روز مقدسین را جشن می‌گیرند

جوانان کاتولیک سی شهر در ایتالیا تصمیم گرفته‌اند در روز 31 اکتبر( نهم آبان) برخلاف برخی سنتهای غربی روز هالووین، تصاویر قدیسان کلیسای کاتولیک را از پنجره ها و بالکنهای خانه خود بیاویزند و روز همه قدیسین را که شب پس از آن برگزار می‌شود جشن بگیرند.

سارا بیدینوست دانشجوی 23 ساله سنتینلز از گروهی که این ابتکار عمل را راه‌اندازی کرده گفت: ما مخالف مراسم هالووین نیستیم و تنها می‌خواهیم که روز همه مقدسین را جشن گرفته و آن را با سایر جوانان به اشتراک بگذاریم.

وی افزود: ما قصد داریم در آستانه روز همه مقدسین تصاویر قدیسان را مقابل کلیساها نصب کنیم و در خیابانها گردهم جمع شویم. سال گذشته نیز این اقدام در ابعاد کوچکتری برگزار شد و بسیاری نسبت به این امر ابراز کنجکاوی کردند.

فرانسیسکو پریز رئیس این گروه در منطقه ونتو که این اقدام را از سوی یک گروه کاتولیک جوانان انجام می‌دهد گفت: من به‌شدت با هالووین و محتوای آن مخالفم و به آن اسکلتها و کدوها هیچ علاقه‌ای ندارم. این فرصت مناسبی است که کودکان علیه این مراسم متحد شوند.

کشیش آندریا بروگنولی از منطقه سنتینل اظهار داشت که ایده آویختن تصاویر قدیسان از رویکردهای کنونی جوانان مدرن نسبت به ظواهر اقتباس شده است، جوانان امروز زبان زیبایی را درک می‌کنند.

جشن هالووین که از دوهزار سال قبل تاکنون در چنین روزی میان غربیان برگزار می‌شود، بیان‌کننده اعتقاد پیشینیان آنان به جهان آخرت است که زمان برگزاری آن آخرین روز ماه اکتبر (نهم آبان ماه) در کشورهای اروپایی و امریکایی است .

بنیانگذاران این جشن قوم سلتی بودند که سال‌ها پیش از میلاد مسیح در ایرلند و شمال فرانسه زندگی می‌کردند.

به روایت این قوم آغاز سال میلادی اول نوامبر است و با این اعتقاد آخرین شب سال یعنی سی و یکم اکتبر را زمان یادآوری از ارواح درگذشتگان قرار دادند و به این ترتیب جشنی برپا می‌کردند، همگی دور هم جمع می‌شدند، آتش می‌افروختند، قربانی می‌کردند و هر کس هر غذایی داشت با دیگران قسمت می‌کرد و همگی بر سر یک سفره می‌نشستند چراکه بر این باور بودند که در این شب راه میان دو جهان باز می‌شود و ارواح درگذشتگان‌شان نیز در این جمع حاضر می‌شوند و ارتزاق می‌کنند.

قوانین اتحادیه اروپا در بانک واتیکان لازم الاجرا می‌شوند

بدنبال رسواییهای اخیر پولشویی در بانک واتیکان کمیسیون اروپا اعلام کرد رهبر کاتولیکهای جهان واتیکان را مقید به اجرا کردن قوانین اتحادیه اروپا علیه پولشویی و تقلبهای مالی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، آمادو آلتافاج عضو کمیته امور مالی کمیسیون اروپا در مصاحبه ای در بروکسل اعلام کرد واتیکان مقید شده قوانین مرتبط اتحادیه اروپا را تا پایان سال 2010 در رابطه با امور مالی و اقتصادی اجرا کند. این التزام پس از امضای توافقنامه واتیکان با کمیسیون اروپا در دسامبر سال گذشته صورت گرفت.

براساس کمیته مشترک اتحادیه اروپا و واتیکان که درپی همین توافقنامه شکل گرفته پیش نویس قوانین واتیکان که به قوانین اتحادیه اروپا مرتبط است در جلسه ماه اکتبر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و براساس حکم پاپی این قانون برای تمام نهادهای واتیکان از جمله کارهای دینی که به بانک واتیکان شهرت دارد لازم الاجرا خواهد بود.

این موارد روز گذشته جمعه هفتم آبان از سوی یکی از مقامات عالی رتبه واتیکان که خواست براساس سیاستهای واتیکان نامش فاش نشود مورد تأیید قرار گرفت.

پس از رسوایی به وجود آمده در بانک واتیکان در رابطه با پولشویی، واتیکان بدنبال اتخاذ رویکرد فضای باز در امور مالی خود است.

افراد دیندار از سطح رفاه بیشتری برخوردار هستند

براساس نتایج تحقیقاتی که به‌تازگی در ایالات متحده امریکا انجام شده، مردمی که از نظر دینداری در سطح بالاتری قرار دارند از نرخ رفاه بالاتری نیز برخوردارند.

این تحقیقات که براساس نظرسنجی از بیش از 550 هزار نفر از سوی موسسه تحقیقاتی گالوپ انجام شده درباره شرایط سلامت عاطفی و فیزیکی و محیط کاری افراد انجام شده است.

به طور کلی تمام افراد دیندار در شاخص رفاه تحقیقات گالوپ یک امتیاز دریافت کردند و این شاخص را به 7/68 درصد رساندند به طوری که افرادی که از نظر دینداری در سطح میانه قرار گرفته و افراد غیر دیندار 2/64 درصد را به خود اختصاص دادند.

در این تحقیق، افراد بسیار دیندار به عنوان افرادی تعریف شدند که اظهار داشتند دین نقش مهمی در زندگی روزمره آنها ایفا می‌کند و آنها دست کم هر هفته یا در تمام هفته‌‌ها در مراسم عبادی دین خود شرکت می‌کنند.

محققان این تحقیق علت این را که چرا افراد بسیار دیندار از سطح سلامت و رضایت بیشتری برخوردارند مشخص نکرده‌اند.

سازمان تحقیقاتی گالوپ در گزارشی که طی آن نتایج اعلام شده بود گفت: احتمال این امر نیز می‌رود که امریکایی‌هایی که سطح رفاه بیشتری دارند براساس انتخاب خود افراد دینداری می‌شوند.

این تحقیق نتیجه همکاری گالوگ و موسسه راههای سلامتی به عنوان یک مؤسسه مستقر در تنسی است که فعالیتهای آنها بر سلامت افراد متمرکز است. این تحقیق به طور تصادفی 554 هزار و 66 بزرگسال امریکایی را بین تاریخ دی ماه تا مرداد ماه امسال با حاشیه خطای مثبت و منفی 5/0 درصد در نظر گرفته است.

توتو خواستار لغو برنامه اپرای کیپ‌تاون در سرزمینهای اشغالی فلسطین شد

دسموند توتو اسقف اعظم بازنشسته انگلکنهای کیپ‌تاون که برای مبارزات صلح‌آمیز خود علیه آپارتاید برنده جایزه صلح نوبل شد از گروه اپرای کیپ تاون خواست تا زمانی که تبعیض صهیونیستها خاتمه نیافته در این منطقه به اجرای برنامه نپردازند.

دسموند توتو طی بیانیه‌ای سفر گروه اپرای کیپ تاون به افریقای جنوبی را با اجرای هنرمندان بین‌المللی در افریقای جنوبی در زمان آپارتاید مقایسه کرد.

وی اظهار داشت: اجرای اپرای "پورگی و پس" در سرزمینهای اشغال شده غیرمعقول است، چرا که این اپرا خود پیامی غیرتبعیض‌آمیز دارد.

دسموند توتو اظهار داشت که اجرای هنرمندان در سرزمینهای اشغال شده به پیشبرد ادعای دروغین صهیونیستها که خود را دارای یک دموکراسی متمدن می‌دانند کمک می‌کند.

اسقف اعظم دسموند توتو یکی از منتقدان صریح رژیم صهیونیستی است. ماه گذشته وی خواستار تحریم آکادمیک رژیم صهیونیستی از سوی افریقای جنوبی شد.