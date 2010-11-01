30 مورد ابتلای بختگان نشینان به سالک

محمد علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این تعداد افراد مبتلا به سالک تا مهر ماه شناسایی شدند که این میزان ابتلا نسبت به مدت مشابه سال 88 افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه آمار دقیق مبتلایان به سالک در دی ماه اعلام خواهد شد، افزود: بیشتر افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند کودکان زیر 10 سال را شامل می شود و دلیل آن نیزعدم توانایی در دفاع از خود است.

مسئول مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت شهرستان نی ریز در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این بیماری نیز بیان کرد: توزیع پشه بند آغشته به سم، تخریب اماکن مخروبه، آموزش اهالی و... ازجمله اقدامات صوت گرفته برای مقابله با بیماری سالک بوده است.

حیدری یکی از دلایل افزایش این بیماری را خشکی دریاچه بختگان عنوان کرد و گفت: در زمانی که دریاچه پر آب بود به دلیل کشتهای اطراف آن جوندگان از کشتهای مذکور تغذیه می کردند ولی اکنون شرایط تغییر کرده و خشکی دریاچه باعث شده حشرات و جوندگان به سوی جمعیتهای انسانی روی آورند.

نمونه ای از مبتلایان به سالک در نی ریز

وی افزود: در صورتیکه حقابه دریاچه بختگان اختصاص یابد تا حدودی مشکلات حل می شود و شاهد شیوع چنین بیماریهایی نیز نخواهیم بود.

مسئول مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت شهرستان نی ریز عنوان کرد: تاکنون در این مناطق پشه مالاریا وجود نداشت اما بیماریهایی اسهالی و عفونتهای روده ای افزایش داشته که این موضوع نیز به استفاده از منابع آب غیر سالم مربوط می شود چراکه روستاهایی وجود دارد که منبع های آب غیر سالم داشته و یا برخی از روستا نیز هفته ای دو ساعت آب دارند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان با وسعت هر یک به ترتیب 117 هزار و 47 هکتار و 242 هزار و 223 هکتار در 70 کیلومتری غرب نی ریز فارس قرار گرفته است.

دریاچه های طشک و بختگان از بزرگترین و پرآب ترین دریاچه های کشور محسوب می شوند که در سالهای پرباران گسترش یافته و به هم می پیوندند.

طی چند ماه گذشته وقوع خشکسالیهای مستمر باعث شد که دریاچه بختگان به کلی خشک شود و این امر باعث ازدیاد پشه و جوندگان و در نهایت شیوع بیماریهایی نظیر سالک شده است.

سالک بیماری عفونی پوستی بدون درد و تب است که ضایعه آن حدود یک سال طول می کشد و سپس بهبود می یابد و جای زخم بر جای می گذارد.

لیشمانیا در بدن موش زندگی می کند. یک نوع پشه بسیار کوچک به نام پشه خاکی موش را می گزد و این انگل وارد بدن پشه می شود. این پشه کوچک که قدرت پرواز زیادی هم ندارد چنانچه شخصی را نیش بزند، این موجود تک سلولی یعنی لیشمانیا وارد پوست شخص شده و بیماری سالک را به وجود می آورد.