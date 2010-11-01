جدول کامل تغییرات مدیریتی پس از انحلال دانشگاه پزشکی ایران/ 19 تغییر مدیریتی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیش از 6 هزار دانشجو و 731 هیئت علمی داشت که از روز شنبه 8 آبان سال 89 منحل شد.
بر همین اساس کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.
بر اساس این تصمیمات این تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفت. این تغییرات در حالی انجام شده است که دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی هنوز تغییراتی در این حوزه اعمال نکرده است.
|
ردیف
|نام
|سمت قبلی
|سمت فعلی
|1
|دکتر سیدعلی ابطحی
|رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران
|مشاور دکتر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
|2
|
دکترسیده فاطمه حق دوست اسکویی
|رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|مشاور رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|3
|
دکتر محمدعلی چراغی
|رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|4
|
دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی
|عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|مشاور رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|5
|
دکتر مسعود فراست کیش
|رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|سمتی ندارد. تقدیر شد
|6
|
دکتر فاطمه السادات نیری
|رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|7
|
دکتر محمود بیگلر
|معاون توسعه و مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران
|معاون توسعه و مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران
|8
|دکتر قاسمعلی خراسانی
|
معاون توسعه و مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
|9
|
دکتر حمید رواقی
|عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|سرپرست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|10
|
دکتر مسعود رودباری
|رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|مشاور ریاست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|11
|
دکتر محمد اکبری
|رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|12
|
دکتر محمد صادق قاسمی
|رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|
مشاور رئیس پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|13
|
ابقای دکتر علی عرب خردمند
|رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
|رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
|14
|
دکتر علیرضا مصداقی نیا
|سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
|سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
|15
|
دکترسید جمال الدین سجادی
|عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران
|مشاور و عضو هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران
|16
|
دکتر فربد عبادی آذر
|معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|مشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|17
|
دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل
|معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|مشاور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|18
|
دکتر شهریار اقتصادی
|رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
|سمتی ندارد. تقدیر شد
|19
|
دکتر فاطمه ملکی
|
رئیس دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ایران
|سمتی ندارد. تقدیر شد
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