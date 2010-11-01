جدول کامل تغییرات مدیریتی پس از انحلال دانشگاه پزشکی ایران/ 19 تغییر مدیریتی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیش از 6 هزار دانشجو و 731 هیئت علمی داشت که از روز شنبه 8 آبان سال 89 منحل شد.

بر همین اساس کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

بر اساس این تصمیمات این تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفت. این تغییرات در حالی انجام شده است که دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی هنوز تغییراتی در این حوزه اعمال نکرده است.