کنسرت "نوای شرقی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،این کنسرت در دو بخش و در قالب دو نوازی پیانو با همراهی کوارتت زهی برگزار می شود و قرار است قطعات سنتی وفولکلور موسیقی ایران اجرا شود.

در بخش نخست این کنسرت قطعاتی ازآهنگسازان ایرانی مانند درویش خان، فرامرز پایور، به روی صحنه می رود و در ادامه ملودی های موسیقی سنتی با تلفیقی از فضای غربی که آهنگسازی و تنظیم آن را سامان احتشامی به عهده دارد اجرا می شود.

بخش دوم کنسرت گروه "نوای شرقی" به اجرای قطعات فولکلور ارمنی، ترکی وکردی اختصاص دارد در این بخش قطعاتی چون "بازار" به آهنگسازی شایان شکرآبی و"سور ملی" ساخته سینا سلیم زاده به روی صحنه می رود؛ همچنین اجرای قطعه "ایران" اثر دکتر محمد سریر که به یاد استاد محمد نوری نواخته می شود پایان بخش این کنسرت خواهد بود.

لازم به ذکر است غزل مهدوی نوازنده ( پیانو)، علی تفضلی یزدی ، آرمان مهدوی و سهیل سلیم زاده (ویولن)، محمد غریبی( ویلنسل) امین کریمی(گیتار باس)، پیمان جوانمرد( الکتریک پیانو)، عمران فروزش ( تنبک و دف) وفرشید شکری ومیلاد سعدی (پرکاشن) از جمله نوازنده های این گروه موسیقی هستند.