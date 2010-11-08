مرکز ارائه خدمات در منزل سالمندان "آسایش" آغاز بکار کرد

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی مرکز ارائه خدمات در منزل سالمندان "آسایش" در مرکز این استان خبر داد.

زهرا نادری با اعلام این خبر افزود: این مرکز با هدف ارایه خدمات تخصصی توانبخشی، توانپزشکی و پزشکی به سالمندان در منزل با ظرفیت 50 نفر ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح این مرکز تعداد مراکز خدمات در منزل معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن استان به 9 مرکز و افراد خدمات گیرنده نیز به 315 نفر افزایش یافت.

وی ارایه خدمات در منزل را مکمل بسته خدماتی، توانبخشی این سازمان و یکی از روشهای موثر مبتنی بر جامعه و خانواده در راستای توانمندسازی معلولان دانست.

نادری اعتبار مورد نیاز برای ارایه خدمات به سالمندان در این مرکز را 498 میلیون ریال عنوان کرد.