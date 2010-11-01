  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

استفاده زائران حج تمتع از کارتهای بانک ملی/ ارائه سیم‌کارت تلفن همراه منتفی شد

بانک ملی اعلام کرد: براساس درخواست مشتریان برای سفر حج تمتع کارتهای بانکی از سوی این بانک صادر شد و این کارتها هم اکنون در کشور عربستان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حسین دشتی مدیر اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفتگو با مهر در مورد زائر کارتهای صادر شده توسط این بانک برای زائران حج تمتع گفت: سال گذشته و امسال بانک ملی براساس درخواست مشتریان و متقاضیان برای سفر حج کارتهایی را صادر کرد که این کارتها، در این سفر و در کشور عربستان مورد استفاده قرار می گیرند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کارتهای مذکور بدون هیچگونه مشکلی فعال هستند، درباره سیم کارتهایی نیز که قرار بود برای این سفر با همکاری و مشارکت این بانک در اختیار مسافران قرار گیرد، عنوان کرد: قرار بود این سیم کارتها در سفر حج همراه مسافران باشد، اما به دلیل اینکه شرکت خدماتی مربوطه نتوانست به موقع کارهای مربوطه را انجام دهد، این موضوع منتفی شد.

دشتی با بیان اینکه سیم کارتهای مذکور قرار بود که در کشور عربستان شارژ شود، خاطرنشان کرد: بانک ملی قصد داشت که در این طرح مشارکت داشته باشد، اما به دلیل اینکه الزامات قانونی از سوی شرکتهای پشتیبان تامین نشد و همراه اول نیز خدمات مناسبی را در این سفر ارائه کرد، تصمیم گرفته شد که کار کنسل شود.  

