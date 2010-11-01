37 قرارداد راکد در شهرکهای صنعتی گیلان فسخ شد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد قرارداد در شهرکهای صنعتی رودسر، ماسال، شفت، تالش، صومعه سرا، سفیدرود، گوشلوندان فومن، انزلی، سیاهکل، لاهیجان، لوشان، آستانه اشرفیه، آستارا، خرشک رودبار فسخ قطعی شدند.

وی همچنین از اجرای دو طرح پژوهشی در شرکت شهرکهای صنعتی گیلان خبر داد و اظهار داشت: طرح پژوهشی "بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و مدیریت مصرف انرژی در شهرکها و نواحی صنعتی استان" و طرح مطالعاتی " نحوه راه اندازی و تشویق سرمایه گذاری در صنایع هایتک " با توجه به شرایط و پتانسیلهای استان در این شرکت اجرا می شوند.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: این دو طرح در مرحله استعلام بوده و از طریق مشاوران واجد صلاحیت طی فرآیند سه ماهه اجرا خواهد شد.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون 26 واحد صنعتی از محل کمکهای فنی اعتباری از طریق بانک عامل 93 میلیارد و 290 میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند.

عباسیان امین یادآور شد: طرحهای صنعتی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی، واحدهای صنعتی که با مشکل سرمایه در گردش مواجهند و همچنین واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری که دارای مشکلات ساختاری بوده و در صورت انجام اصلاحات و تولید و عرضه کالای قابل رقابت، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.