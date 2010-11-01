شرکت 165 نفر از کارمندان زن استان قزوین در دوره عفاف

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عباسعلی درافشانی معاون پشتیبانی و منابع انسانی، مدیر کل امور اداری مالی، مشاور استاندار در امور بانوان و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و جمعی از مدیران صبح امروز از کارگاه آموزشی مروجین عفاف و حجاب بازدید کردند.

عباسعلی درافشانی معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری در این بازدید پس ازحضور در کلاس ها در جریان چگونگی اجرای این دوره آموزشی و خواست ها و نظرات شرکت کنندگان قرار گرفت و در سخنانی بر تدوین منشور عفاف و حجاب جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی با هدف اجرایی شدن آن در ادارات و مجامع عمومی تاکید کرد.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری گفت: این دوره آموزشی درقالب پنج کلاس به مدت 80 ساعت با حضور 165 نفر از کارمندان دستگاه های اجرایی و فارغ التحصیلان سطح دوحوزه علمیه و فعالانی که در روستاها و مجامع مختلف اجتماعی فعالیت دارند برگزار می شود.

وی افزود: تبیین فلسفه حجاب و پاسخ به شبهات، وظایف دولت اسلامی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و برخورد با پدیده بدحجابی، تبیین شخصیت و حقوق زن در اسلام، تبیین عوامل بدججابی و بی حجابی و امر به معروف و نهی از منکراز عناوینی است که در این دوره برای شرکت کنندگان تشریح می شود.

مشاور استاندارگفت: شرکت کنندگان پس از پایان دوره و دریافت گواهینامه به عنوان مروجین عفاف و حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه ها به فعالیت می پردازند.

پس از این بازدید جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری و اساتید این دوره و جمعی از مدیران فرهنگی استان تشکیل و راهکارهای اجرایی طرح عفاف و حجاب در استان بررسی شد.