مصوبات مجلس خارج از توان دولت نیست/ لایحه برنامه پنجم نرخ رشد ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در پی طرح تذکری از سوی بهروز جعفری نماینده سمیرم مبنی بر مخالفت های مکرر ریاست مرکز پژوهش های شورای اسلامی با مواد مختلف لایحه برنامه پنجم گفت: اینگونه بیانات نسبت به آقای توکلی و مرکز پژوهش های مجلس درست نیست زیرا ایشان فرد با سابقه ای هستند و مرکز پژوهش ها به مجلس تعلق دارد و نباید این گونه تلقی ها نسبت به این مرکز داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید رد مجلس تعامل فکری داشته باشیم نه اینکه یکدیگر را نفی کنیم.

لاریجانی ادامه داد: افراد در مجلس آزادند حرفشان را بزنند شما هم می توانید نظر خود را بدهید مجلس جای این حرف هاست.

وی همچنین با اشاره به سخنان جعفری مبنی بر توصیه رهبری در زمینه تکالیف به دولت در برنامه پنجم نیز گفت: مقام معظم رهبری همواره توصیه کرده اند قوای مختلف در حد توان، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند اما هیچ جا دست قانون رانمی بندند و اساسا در لایحه برنامه پنجم ارقام و اعدادی وجود ندارد که خارج از توان دولت باشد.

رئیس مجلس گفت: دولت در این لایحه نرخ رشدی برای بخش های مختلف مشخص نکرده و رقم سرجمع برای وبودجه 5 ساله وجود ندارد ، بنا براین این موضوع که شما می گویید خارج از توان ملی دولت در برنامه مواد تصویب می شود منتفی است.

وی همچنین تاکید کرد: در جلسه هیئت رئیسه مجلس نیز روز گذشته ما به این نتیجه نرسیدیم که پیشنهادات این چنینی (مانند پیشنهادات توکلی) خلاف قانون اساسی باشد چرا که در قانون برنامه سقف مالی مشخص نشده و منابع مالی محدود نشده است.

لاریجانی همچنین خطاب به جعفری گفت: اگر قرار باشد اینگونه برخورد کنیم که دیگر نمی توانیم هیچ پیشنهادی در مجلس برای تغییر مواد لایحه برنامه پنجم ارائه دهیم.

به گزارش مهر، احمد توکلی نماینده تهران در جلسه امروز مجلس پیشنهاد حذف ماده ای از برنامه پنجم مبنی بر درخواست دولت برای واگذاری اماکن تربیت بدنی آماده بهره برداری به بخش خصوصی را ارائه و این ماده را مخالف رایگان بودن تربیت بدنی طبق قانون اساسی عنوان کرد.

حذف این ماده تصویب شده در پی تذکر توکلی و حذف ماده بهروز جعفری نماینده سمیرم به استناد بندی از آیین نامه مجلس مبنی بر حفظ اقتدار مجلس گفت: یکی از مصادیق حفظ اقتدار در قانونگذاری است و مقام معظم رهبری نیز به مجلس توصیه کردند در برنامه پنجم تکالیف بیش از حد به دولت تحمیل نشود.

وی ادامه داد: حال آنکه رئیس مرکز پژوهش ها که کارش فقط مخالفت کردن با دولت است و مرتب اخطار قانون اساسی می دهد، بهتر است گزارشی تهیه کند و بگوید تبدیل کردن "مجاز است" به "مکلف است" در لایحه برنامه پنجم چه میزان بار مالی را به دولت تحمیل می کند.

وی افزود: بعد از 5 سال ما مجلس اصولگرا قوانینی را تصویب کردیم که دولت اصولگرا باید اجرا کند اما دولت این پول را باید از کجا بیاورد و ما برنامه ای را تصویب می کنیم که 80 درصد آن قابلیت اجرا ندارد.