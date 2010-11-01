رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت نفوذ کرم رایانه ای "استاکس نت" به سیستم های صنعتی و خانگی کشور گفت: خوشبختانه اکثر دستگاههای اجرایی برای تحت کنترل درآوردن این بدافزار آموزش دیده اند و با دستورالعمل هایی که به این دستگاهها ارائه شده نفوذ این ویروس رایانه ای تحت کنترل درآمده است.

وی با بیان اینکه با همکاری مراکز مربوطه و تیمهای عملیاتی شناسایی سیستمهای آلوده به این ویروس به صورت کامل انجام شده است گفت: رایانه های آلوده به کرم جاسوسی در مرحله پاکسازی قرار دارند.

تقی پور اضافه کرد: اکثر سازمانهای اجرایی موفق شده اند با نرم افزارهایی که در اختیار دارند پاکسازی سیستمهای آلوده را به طور کامل انجام دهند و هم اکنون خطری از این بابت رایانه های ایرانی را تهدید نمی کند.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عامل و نحوه ورود این کرم جاسوسی به سیستم های صنعتی ایران به مهر گفت: این ویروس رایانه ای از طریق حافظه پرتابل و فلش مموری وارد سیستمهای صنعتی شده و منشاء آن از طریق شبکه نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه عاملان انتقال این ویروس تا حدود زیادی بررسی و شناسایی شده اند خاطرنشان کرد: این مشکل متاسفانه به ترددهایی که از خارج کشور به داخل انجام شده مربوط می شود به نحوی که بی احتیاطی و عدم اسکن قبل از استفاده از این حافظه های جانبی منجر به انتقال و اشاعه این ویروس در شبکه های رایانه ای شده است.

به گزارش مهر، رایانه‌های ایران از اوایل مرداد ماه مورد هجوم کرم خطرناک رایانه ای به نام "استاکس نت" که اطلاعات سیستمهای کنترل صنعتی را به سرقت می برد قرار گرفتند که گفته می شود تاخت و تاز این ویروس بیشتر به سمت سیستم های اطلاعاتی نیروگاههای اتمی کشور بوده است.