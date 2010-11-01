علی معلم تهیه‌کننده، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه "دنیای تصویر" به خبرنگار مهر گفت: تبلیغات نمایشگاه مطبوعات در این دوره بسیار ضعیف بود. یکی، دو بیلبورد در خیابان‌ها بود و تلویزیون هم به این مساله نپرداخت. مثل این می‌ماند که مطبوعات و خبرگزاری‌ها رقیب تلویزیون هستند و به همین دلیل هیچ تبلیغی در این زمینه نمی‌کنند.

وی ادامه داد: نشریات و خبرگزاری‌ها هم روی نمایشگاه مانور نمی‌دهند. به نظرم مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای شهرت همه، کار می‌کنند اما زمانی که نوبت به خودشان می‌رسد هیچ اقدامی نمی‌کنند.

معلم با اشاره به تعداد اندک مهمان‌های فرهنگی و هنری در نمایشگاه گفت: من دوست داشتم عده‌ای از دوستان را دعوت کنم اما به دلیل کم رونقی جشنواره منصرف شدم. به نظرم مکان برگزاری نمایشگاه هم جای مناسبی برای این کار نیست. مصلای تهران فضا و معماری خوبی دارد اما برای برگزاری نمایشگاه مدرن مناسب نیست. این معماری سنتی با آهن و ستون‌های غرفه‌ها همخوانی ندارد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "آل" همچنین افزود: به نظر من دولت برگزار کننده خوبی برای برپایی این نمایشگاه نیست. جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی که دولت برگزار کننده آنهاست، همه این مشکل را دارند. اگر قرار است دولت برگزار کننده چنین نمایشگاهی باشد بهتر است با مطبوعاتی‌ها شراکت کند. شاید وجود یک گروه تخصصی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها هزینه‌های مصرف شده برای برپایی نمایشگاه را کاهش بدهد.

وی با یادآوری اینکه نمایشگاه متعلق به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است، خاطر نشان کرد: نمایشگاه مطبوعات مناسب‌ترین فرصت برای برپایی جلسات نقد و بررسی آثار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در طی یک سال است. همچنین باید محل ارتباط و تعامل چهره‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با مردم باشد اما همه این‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دارد که متاسفانه این اتفاق کم می‌افتد. مثلا اطلاع رسانی برای نمایشگاه مطبوعات و برنامه‌ریزی باید بلند مدت باشد نه اینکه چند روز قبل از برگزاری نمایشگاه به ما خبربدهند. عدم برنامه‌ریزی بیشتر از همه به ماهنامه‌ها و فصلنامه‌ها لطمه می‌زند.