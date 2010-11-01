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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

پروژه فیبرنوری در فرودگاه رشت راه اندازی شد

پروژه فیبرنوری در فرودگاه رشت راه اندازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت از راه اندازی پروژه فیبرنوری در این فرودگاه خبر داد.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتباط پروژه فیبرنوری فرودگاه از مرکز مخابرات شماره هفت شهرستان رشت تا سانترال تلفن  MDF) Mine Destribution Frem ) است.

وی خاطرنشان کرد: این فیبر نوری با 12 هسته خروجی می تواند دو هزار خط تلفن شهری و دو ام جی ( 2MG) اطلاعات دیتا و اینترنت را همزمان مبادله کند.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: برای راه اندازی این پروژه 400 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه های کشور برای ایجاد زیرساخت ارتباطی این فرودگاه هزینه شده است.

وی در ادامه مزایای این طرح را سرعت بالای انتقال دیتا، کیفیت برتر و صرفه جویی در هزینه ها اعلام کرد.

کد مطلب 1182579

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