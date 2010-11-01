پروژه فیبرنوری در فرودگاه رشت راه اندازی شد

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتباط پروژه فیبرنوری فرودگاه از مرکز مخابرات شماره هفت شهرستان رشت تا سانترال تلفن MDF) Mine Destribution Frem ) است.
وی خاطرنشان کرد: این فیبر نوری با 12 هسته خروجی می تواند دو هزار خط تلفن شهری و دو ام جی ( 2MG) اطلاعات دیتا و اینترنت را همزمان مبادله کند.
مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: برای راه اندازی این پروژه 400 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه های کشور برای ایجاد زیرساخت ارتباطی این فرودگاه هزینه شده است.
وی در ادامه مزایای این طرح را سرعت بالای انتقال دیتا، کیفیت برتر و صرفه جویی در هزینه ها اعلام کرد.
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