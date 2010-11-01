رسانه های غربی مسئول ترویج احساس ناامنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رامین روز گذشته (9 آبان) با حضور در این نشست جانبی که با موضوع بررسی نقش بازدارنده رسانه در اقدامات تروریستی در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار ‌شد، گفت: حادثه 11 سپتامبر در امریکا، با وجود همه دستگاه‌های امنیتی حاکم بر این کشور، بهانه‌ای برای تحمیل احساس ناامنی به کل کشورهای دنیا بود تا با استفاده از این ناامنی فرضی هر نوع کشتار به دست خود را مجاز و مشروع جلوه دهند.

رامین در تحلیل حادثه 11 سپتامبر افزود: این حادثه در آمریکا زمانی اتفاق افتاد که فضای اجتماعی این کشور کاملاً امن بود ولی سیاستمداران این کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در دنیا نیاز به یک بهانه خودساخته داشتند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امنیت روانی را یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی توصیف کرد و افزود: بیشترین آسیبی که در روابط اجتماعی امروز بشر حاکم است موضوع احساس ناامنی است که با خود ناامنی تفاوت زیادی دارد.

رامین با بیان اینکه رسانه‌ها اغلب سازنده فضای ناامنی هستند تصریح کرد: گاهی وقت‌ها در یک فضای ناامن از لحاظ فیزیکی انسان‌ها می‌توانند با انسجام ذهنی و استحکام روانی آرامترین شرایط روحی و روانی را ایجاد کنند که این از وظایف مهم رسانه‌هاست.