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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

یک میلیون و 100 هزار دستگاه تاکسی در کشور فعال هستند

یک میلیون و 100 هزار دستگاه تاکسی در کشور فعال هستند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور اعلام کرد: یک میلیون و 100 هزار دستگاه تاکسی در کشور به شهروندان نقاط مختلف سرویس دهی می کنند.

به گزراش خبرنگار مهر در تبریز، بابک هاشمی در آیین افتتاح همایش آموزشی مدیران عامل تاکسیرانی های کشور در تبریز، با بیان این مطلب یادآور شد: این در حالی است که چند سال قبل تعداد تاکسی های فعال در کشور 300 هزار دستگاه بود.

هاشمی افزایش این تعداد تاکسی در ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور را ناشی از توجهات ویژه دولت به ناوگان حمل و نقل کشور بیان کرد که با همکاری شهرداری‌ها به انجام رسیده است.

وی اضافه کرد: ساماندهی وانت‌بارهای کشور، زمینه‌سازی برای اجرای موفق طرح‌هدفمندسازی یارانه‌ها در بحث قیمت حامل‌های انرژی و برپایی دوره‌های مداوم آموزشی برای مدیران عامل، رانندگان و مدیران میانی و ستادی تاکسیرانی های کشور از جمله اقدامات اتحادیه تاکسیرانی های کشور است.

بابک هاشمی طراحی دوره‌های آموزشی کوتاه و بلند مدت، رایزنی برای راه‌اندازی و ایجاد دانشکده مدیریت حمل و نقل و اخذ مجوز خرید و واردات خودروهای خارجی برای ناوگان تاکسیرانی را از دیگر اقدامات مهم و قابل توجه این اتحادیه در راستای تقویت تاکسیرانی‌های کشور اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور همچنین از تلاش اتحادیه تاکسیرانی های کشور برای ارایه بسته‌های هوشمند سازی حمل و نقل و ترافیک در آینده نزدیک خبر داد.

پایین بودن سطح سواد از چالش‌های سازمان شهرداری‌های کشور است

در ادامه این همایش همچنین معاون آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری‌های کشور با اشاره به چالش‌های فراروی آموزش در حوزه حمل و نقل عمومی، گفت: پایین بودن سطح سواد در شهرداری‌ها، فقدان رشته‌های تخصصی مرتبط با شهرداری‌ها و کمبود منابع و کتب آموزشی از جمله چالش‌های پیش روی ماست.

رجب صلاحی اظهار داشت: سازمان شهرداری‌های کشور و پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی تلاش‌های موثری را برای جبران این کمبودها آغاز کرده است.

وی، با اشاره به اهم این اقدامات و تلاش‌ها، گفت: تهیه نظام جامع آموزشی برای آموزش پرسنل شهرداری‌ها با 500 شغل سازمانی، تهیه محتوای کتب علمی و موضوعی با 200 عنوان و تهیه نرم‌افزار مدیریت آموزش در شهرداری‌ها از جمله برنامه‌ریزی‌های این پژوهشکده برای بهبود وضعیت موجود است.

کد مطلب 1182595

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