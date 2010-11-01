نظارت‌ بر واحدهای اقامتی ایلام افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نظارت‌ها به منظور کنترل نرخ واحدهای اقامتی و بین راهی در حال انجام است.



علی قاسم ‌پور افزود: کارشناسان نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام پیش از این هر دو ماه یک بار بر واحدهای اقامتی استان نظارت می‌کردند ولی با اجرای این طرح، نظارت‌ها از 20 مهرماه افزایش یافت.



وی خاطرنشان کرد: نرخ واحدهای اقامتی و بین راهی استان زیر نظر کمیته نرخ‌گذاری سازمان میراث فرهنگی استان است بنابراین بدون هماهنگی با این کمیته نرخ‌ها نباید افزایش داشته باشند.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام افزود: این نظارت‌ها توسط کارشناسان سازمان،کارشناسان بازرگانی و همچنین تعزیرات صورت می‌گیرد.



به گفته معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تا کنون تخلفی در این راستا مشاهده نشده است.



وی یادآور شد: استان ایلام صاحب حدود هشت مهمانپذیر، 11 هتل، 30 رستوران بین راهی و 67 خانه استیجاری است.