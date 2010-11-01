قرارداد کشت کلزا در 13 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، وحید کاوه صبح دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی آمل افزود: این در حالی بود که این میزان در سال گذشته در این مدت 23 هزار و 665 هکتار بوده است.

وی به روند کاهش سطح قرارداد کشت کلزا با کشاورزان استان در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال اشاره کرد.

کاوه در تشریح دلایل آن اضافه کرد: عدم بارندگی، خشکی اراضی، عدم امکان استفاده از ماشین آلات کشاورزی برای آماده سازی و کشت ، عدم وجود بذرهای مناسب وگواهی شده برای کشت در مناطق کوهستانی و میان بند ازعوامل مؤثر در کاهش قرارداد کشت کلزا با کلزاکاران استان بوده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان، بذرهایولا ( 401 )هیبرید را برای کشت به کشاورزان توصیه می کنند و از کشاورزان می خواهند ازتهیه بذر خودمصرفی کلزا برای کشت که حداقل تا30 درصد کاهش عملکرد دارد، خود داری کنند.

کاوه اضافه کرد: البته آن دسته از کشاورزانی که تمایل به کشت بذر خود مصرفی دارند، ضمن اخذ تعهد نامه کتبی، مسئولیت عواقب انجام آن در صورت کشت و تأئید سطح سبز، کود مورد نیاز برعهده خودشان خواهد بود.

وی گفت: با افزایش قیمت جهانی دانه های روغنی، یقینا کشاورزان می توانند محصول تولیدی خود را بیشتر از قیمت تضمینی به فروش برسانند که در این راستا سازمان تعاون روستایی با نرخ توافقی آماده خرید دانه های روغنی از کشاورزان است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات سرمایه در گردش کاشت و داشت دانه های روغنی در شعب بانک کشاورزی موجود بوده ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای استان پس از تأئید سطح سبزکلزا نسبت به معرفی کشاورزان به بانک کشاورزی جهت دریافت تسهیلات به ازاء هر هکتار سه میلیون ریال اقدام کنند.