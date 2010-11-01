بخش نیروگاهی 88 درصد گاز خراسان جنوبی را مصرف می ‌کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد محمدی ‌فرد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مهر ماه گذشته حدود 59 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان به مصرف رسیده است.

وی با مقایسه میزان مصارف ماهیانه سال 1389 گاز طبیعی در استان، عنوان کرد: بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی در استان مربوط به تیر ماه با 89 میلیون متر مکعب و کمترین آن در اردیبهشت ماه با 52 میلیون متر مکعب می باشد.

محمدی ‌فرد با اشاره به اینکه در این زمینه نیروگاه جدید قاین(شهید کاوه) و نیروگاه قدیمی قاین به ترتیب 79 و نه درصد از کل گاز توزیع شده در استان را مصرف کردند، اظهار داشت: پس از آن مجموعه مشترکان شهر بیرجند که عمدتا شامل مشترکان و مصرف ‌کنندگان خانگی بوده ‌اند، نه درصد از کل مصرف استان را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی سه درصد باقیمانده گاز مصرفی استان در مهر ماه در سایر شهرهای گازدار استان مشتمل بر شهرهای قاین، فردوس، اسلامیه، آرین ‌شهر و خضری دشت بیاض مصرف شده است.

رئیس اندازه‌ گیری و توزیع شرکت گاز خراسان جنوبی یادآور شد: دلیل افزایش مصرف در تیر ماه مصرف 84 میلیون متر مکعبی نیروگاه‌ های قاین است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی نیز در این جلسه، گفت: کل برنامه اجرایی و تعهدات این شرکت در بخش انشعابات شهری ظرف مدت شش ماه به اتمام رسیده و حدود 12 درصد نیز فراتر از برنامه نسبت به نصب علمک گاز اقدام شد.

حسن افتخاری افزود: البته پیگیری ‌ها و رایزنی‌ های لازم به منظور افزایش برنامه و اعتبارات مصوب این شرکت در حال انجام است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود در صورت موافقت مجمع این شرکت و اختصاص نقدینگی لازم بالغ بر دو هزار انشعاب دیگر نیز تا پایان سال در تعدادی از شهرهای استان نصب شود.