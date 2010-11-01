مجتمع فنی و حرفه ای لاریجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمدرضا نصیری صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این مجتمع اظهار داشت: این مجتمع برای شروع در یک واحد آموزشی در منطقه بایجان بخش لاریجان فعالیت های آموزشی خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه بخش کوهستانی و ییلاقی لاریجان از توانمندیهای بالایی در بخش های کشاورزی و دامپروری برخوردار است، ابراز امیدواری کرد که با افتتاح مجتمع فنی وحرفه ای در لاریجان از مهاجرت جوانان این بخش برای آموزشهای فنی وحرفه ای به شهرآمل جلوگیری شود.

مدیر مجتمع فنی وحرفه ای لاریجان شهرستان آمل گفت: پیش از این در بخش کوهستانی لاریجان پایگاه روستایی فنی وحرفه ای فعال بود که اکنون به مجتمع ارتقا یافت.

محمد برگ بید افزود: هم اکنون در مجمتع فنی و حرفه ای لاریجان در دو رشته برق صنعتی و کشاورزی از علاقمندان پسر هنرجو می پذیرد.

وی بیان کرد: همزمان با افتتاح این مجتمع، گواهینامه مهارت فنی وحرفه ای به 90 هنرجو که در پنج حرفه باغبانی، هرزکاری، پرورش گل، برق صنعتی و ساختمان در پایگاه روستایی فنی وحرفه ای لاریجان با موفقیت پشت سرگذاشتند، اعطاء شد.

برگ بید اضافه کرد: 15 نفر از هنرجویان این دوره آموزشی که متقاضی دریافت تسهیلات اشتغالزایی بودند، برای دریافت تسهیلات به بانکهای مربوطه معرفی شدند.