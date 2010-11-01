اینتر در جهنم "وایت هارت لین" / منچستریونایتد در "بورسا"

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر فردا شب در دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه "وایت هارت لین" با تاتنهام روبه‌رو می شود. اینتر در دیدار رفت که در ورزشگاه "سن سیرو" برگزار شد، در حالی که با نتیجه 4 بر صفر از حریف خود پیش بود، ظرف 38 دقیقه سه گل دریافت کرد و چه بسا اگر بازی دقایقی بیشتر ادامه پیدا می کرد، پیروزی را از دست می داد. این دیدار در گروه A رقابت‌ها برگزار می شود.

در گروه C مسابقات هم منچستریونایتد که کماکان وین رونی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد در ترکیه با "بورسا اسپور" دیدار خواهد کرد. منچستریونایتد با پیروزی در این دیدار به احتمال فراوان به مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا صعود خواهد کرد.

- برنامه کامل دیدارهای سه شنبه شب لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

گروه A:

* تاتنهام انگلستان - اینترمیلان ایتالیا

* وردربرمن آلمان - توئنته هلند

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- اینتر 3 2 1 - 7 2- تاتنهام 3 1 1 1 4 3- وردربرمن 3 - 2 1 2 4- توئنته 3 - 2 1 2

گروه B:

* هاپوئل اسراییل - شالکه آلمان

* بنفیکای پرتغال - لیون فرانسه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- لیون 3 3 - - 9 2- شالکه 3 2 - 1 6 3- بنفیکا 3 1 - 2 3 4- هاپوئل 3 - - 3 -

گروه C:

* بورسا اسپور ترکیه - منچستریونایتد انگلستان

* والنسیای اسپانیا - رنجرز اسکاتلند

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- منچستریونایتد 3 2 1 - 7 2- گلاسکو رنجرز 3 1 2 - 5 3- والنسیا 3 1 1 1 4 4- بورسا اسپور 3 - - 3 -

گروه D:

* روبین کازان روسیه - پاناتینایکوس یونان

* کپنهاگن دانمارک - بارسلونای اسپانیا