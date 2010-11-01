جشنواره تئاتر مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، 22 نمایش از شهرستانهای مازندران به دبیرخانه این جشنواره در آمل ارسال شد که منتخبی هیئت داوران از شهرهای استان پس از بازبینی آثار ارسالی ، هشت نمایش را برای اجرا در این جشنواره انتخاب کردند.

آثار انتخاب شده برای اجرا در جشنواره تئاتر مازندران شامل نمایش با کاروان سوخته ، خیال بی خیال، چریکه تارا ، عصر بخیر سرباز است.

نمایش در فراق فرهاد، به همین سادگی ، ایراندخت ، برف و بهمن از دیگر آثار منتخب این جشنواره است که در طول برگزاری این جشنواره اجرا خواهد شد.

این جشنواره تا دوازدهم آبان ماه سال جاری در تالار علامه محمد تقی دانش پژوه مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) و تالار جوان مجتمع فرهنگی هنری ولیعصر (عج) آمل ادامه خواهد داشت.