محمودرضا تخشید مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه درباره ادبیات بد و کلمات نامناسبی که شخصیتهای این سریال استفاده میکنند به خبرنگار مهر گفت: در مجموعه "خوشنشینها" سعی شده تا احترام و نکات اخلاقی به بهترین شکل رعایت شود و اگر کلماتی هم میان بازیگران رد و بدل شده است بر اساس موقعیتها و شخصیتهای داستانی بوده است.
وی در ادامه افزود: شما اگر نگاهی به سریالهای دیگر هم داشته باشید متوجه میشوید که آنها هم برای نشان دادن شخصیتهای منفی قصه از کلمات نامناسب استفاده میکنند که البته در مجموعه خوش نشین ها کلمات نامناسب اندک هستند و ما سعی کردهایم از حداقلها استفاده کنیم تا بدآموزی نداشته باشد.
وی در ادامه افزود: وقتی در سریالی میخواهیم تقابل میان شخصیتهای مثبت و منفی را نشان دهیم باید به گونهای این مسئله را به تصویر بکشیم تا مخاطب متوجه بد بودن رفتارهای شخصیت منفی شود. وقتی دو نفر نسبت به هم کینه دارند با کلمات خوب و توام با احترام با یکدیگر حرف نمیزنند.
تخشید دربار اینکه در قسمت دوم شاهد بودیم امیر غفارمنش که نقش دایی صادقی را بازی میکند کلمه نامناسبی را استفاده کرده توضیح داد: میان خانواده آنها چند سال دشمنی و کینه بوده است، مسلماً دو نفر که با هم مشکل دارند بد حرف میزنند. ما در ساخت این مجموعه خیلی سختگیری کردیم و چند بار قبل از پخش بازبینی شده است، اما باید قبول کنید که استفاده از برخی کلمات برای شخصیتهای منفی غیر قابل اجتناب است.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه در پایان افزود: در ساخت مجموعههای طنز سختگیری لازم انجام شده تا برای مخاطبان بدآموزیی نداشته باشد. در مجموع ما از حداقلها استفاده میکنیم .
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