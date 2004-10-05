ديدارقهرمانان و مدال آوران بازيهاي المپيك و پاراالمپيك يونان با مقام معظم رهبري

حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار با تشكر و قدرداني از تلاشهاي ورزشكاران و قهرمانان بازيهاي المپيك و پاراالمپيك تاكيد كردند: ورزشكاران قهرمان نماد شخصيت و هويت ملي و اسلامي مردم ايران هستند لذا هراقدامي در جهت گسترش ورزش قهرماني بسيار با ارزش است.

ايشان يكي ديگر از فوائد ورزش قهرماني را ايجاد انگيزه در ميان مردم بويژه جوانان براي روي آوردن به ورزش دانستند و افزودند: يكي از زواياي با ارزش تلاش قهرمانان ملي كشور در عرصه هاي ورزشي ، نشان دادن دينداري و پايبندي به ارزشهاي اسلامي است.

مقام معظم رهبري با اشاره به برخي حركات قهرمانان ملي بعد از پيروزي در ميدانهاي ورزشي از جمله شكر خداوند متعال و يا بر زبان آوردن نام بزرگان دين خاطرنشان كردند: اينگونه حركات و يا حضور بانوان با حجاب اسلامي درميدانهاي ورزشي در واقع بيان كننده پيام معنوي به دنيايي است كه تلاش گسترده اي براي مقابله با معنويت و ارزشهاي ديني در آن انجام مي گيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تشكر ازاقدام ارزشمند آرش ميراسماعيلي قهرمان جودو كشوردرحمايت از ملت مظلوم فلسطين خاطرنشان كردند: در اين قضيه جوسازي فراواني شد تا اين اقدام محكوم شود ولي اين جوان مومن ايراني توانست آنها را درانفعال و در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.

ايشان در پايان ضمن قدرداني از مربيان و مديران كاروانهاي ورزشي در بازيهاي المپيك و پاراالمپيك ، ورزشكاران را به تقويت روحيه معنوي توصيه كردند.

ورزشكاران و قهرمانان نماز ظهر و عصر را نيز به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه كردند.