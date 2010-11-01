انحلال دانشگاه من را نگران خدشه دار شدن فلسفه تشکیل وزارت بهداشت کرد

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در واقع نمی شود چند دانشگاه به آموزش و پژوهش بپردازند و بقیه دانشگاهها خدمات رسانی کنند و این موضوع با فسلفه تشکیل وزارت بهداشت تناقض دارد.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که در شهر تهران وجود دارد این است که موضوع بهداشت و درمان تهران باید ساماندهی شود. از سوی دیگر فلسفه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این بوده است که با در کنار هم قرار گرفتن آموزش و پژوهش، خدمات بهداشت بتوانیم به این هدف برسیم.

باقری لنکرانی افزود: این معنی اش این است که هر دانشگاه علوم پزشکی که در تهران است باید این سه جنبه را با همدیگر داشته باشد، اگر ما به فلسفه ادغام اعتقاد داریم.

وی گفت: فلسفه ادغام یکی از فلسفه های عمیق در آموزش علوم پزشکی است و بسیاری از موسسات آموزشی در دنیا به این نتیجه رسیده اند که بهترین روش در آموزش علوم پزشکی ادغام آن با خدمات است و موسسات آموزشی متعددی در دنیا هستند که محیط آموزش خود را به نحوی طراحی کردند که خدمت رسانی مسئولانه و پاسخگویانه در آن اتفاق بیفتد.

وزیر سابق بهداشت افزود: اگر فلسفه تشکیل وزارت بهداشت را از سال 64 با مصوبه مجلس را قبول داریم که مبتنی بر فلسفه ادغام آموزش و خدمات بوده است این موضوع را باید در همه تصمیم گیری ها در نظر بگیریم و کاری نکنیم که فضای آموزش و پژوهش از پاسخگویی و برخورد مسئولانه با نظام سلامت دور شود.

وی گفت: همه دانشگاههای علوم پزشکی طبق قوانین موجود موظف هستند، پاسخگو و مسئول در برابر شاخصهای سلامت باشند. اگر این نکته را مدنظر قرار دهیم تصمیم ها می تواند بهتر و منطقی تر باشد.

باقری لنکرانی درباره تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و تاثیر آن بر جامعه دانشگاهی به مهر گفت: وقتی با مجموعه دانشگاهی سر و کار داریم مناسب تر این است که در تصمیم گیریها افراد را دخیل کنیم. چرا که اگر افراد در تصمیم گیریها دخالت داشته باشند، تصمیم جمعی باشد و افراد به نوعی از مستندات تصمیم گیری مطلع باشند، هم تصمیم گیری بهتر انجام می گیرد و هم افراد احساس مشارکت بهتری دارند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.