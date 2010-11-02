تصویربرداری "دستان سبز" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حدود 40 درصد از تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "دستان سبز" به کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی در تهران سپری شده است.

گروه تولید هم‌اکنون در لوکیشن داخلی خانه آرمین مشغول کار هستند .

عبدالرضا اکبری، فریبا کوثری، فریبا نادری و محسن افشانی در این سکانس‌ها جلو دوربین قرار دارند.

کامران تفتی، مهدی امینی خواه، شهنام شهابی، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، مریم سلطانی، بابک انصاری و ناصر لقایی دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

"دستان سبز" روایتگر زندگی یک نابغه ریاضی است و مشکلات، بحران‌های روحی، مسائل خانوادگی و نوع آموزش بچه‌های المپیادی را بررسی می‌کند.







عوامل این مجموعه عبارتند از نویسنده: شعله شریعتی، مدیر تصویربرداری: منصور کشفی، مدیر صدابرداری: بابک اخوان، تدوین : حسین غضنفری، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، دستیار اول کارگردان: علیرضا بزدوده، مدیر برنامه ریزی: الهه پورجعفر، تهیه کننده: علی صادق شیرازی