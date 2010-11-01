ارائه نانوابزاری جدید برای درمان سرطان توسط محقق ایرانی دانشگاه MIT

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر مطالعات مختلف بارها نشان داده اند که ترکیبی از داروها نسبت به یک تک دارو در درمان انواع سرطان تاثیرگذاری بیشتری دارد. با این حال معمولا محاسبه میزان دقیق دارو متناسب با نوع تومورهای سرطانی بسیار دشوار است و محقق ایرانی MIT با ارائه نانو ذرات ناقلی که می توانند مقداری معین از دو یا سه نوع دارو را به سلولهای سرطانی انتقال دهند، این مانع را از سر راه درمان سرطان پروستات برداشته است.

به گفته محققان این نانو ذرات در عین حال که می توانند تاثیرگذاری شیمی درمانی را افزایش دهند، از میزان عوارض جانبی این نوع درمان نیز خواهند کاست.

در این مطالعه که نتایج آن در نشریه رسمی آکادمی ملی علوم ایالات متحده منتشر شده است، امید فرخزاد و رابرت لنگر از اعضای موسسه MIT و مرکز درمان سرطان هاروارد توانستند توانایی های نانو ذرات جدید خود را با انتقال دادن دو نوع داروی ضد سرطان به نامهای Cisplatin و Dosetaxel که معمولا برای درمان انواع سرطان مورد استفاده قرار می گیرند، به نمایش بگذارند.

برای ساخت این نانو ذرات فرخزاد و لنگر استراتژی جدیدی ارائه کردند که به آنها امکان می داد داروها را با ویژگی های بسیار متفاوت فیزیکی با یکدیگر ترکیب کنند، ویژگی هایی که دستیابی به آنها در نانو ناقلهایی که در گذشته ساخته شده بودند، امکان پذیر نبود.

به گفته فرخزاد نمونه های قدیمی نانوذرات تنها در صورتی کارایی دارند که حامل دو نوع دارو باشند که از نظر شیمیایی و فیزیکی به هم شباهت داشته باشند اما با استفاده از شیوه جدید می توان داروهای متفاوت را با یکدیگر ترکیب کرد.

در شیوه "امتزاج دارو-پلیمر"، مولکولهای دارو به شکل آویزهای معلقی هستند که از بخشهای مجزای پلیمر آویزانند و سپس این واحدها به شکل یک نانو ذره سرهم بندی می شوند این رویکرد تعیین دقیق میزان داروهای درون نانو ذرات را به وجود آورده و میزان دقیق آزادسازی دارو پس از ورود ذرات به درون تومورها را کنترل می کند.

در این مطالعه زمانی که محققان داروها را درون نانوذرات قرار دادند، برچسبی را به آن افزودند که با مولکولی به نام PSMA که بر روی سطح بیشتر سلولهای تومورهای سرطان پروستات یافته می شود، ترکیب می شود. این برچسب به نانوذرات امکان می دهد هدف خود را مستقیما یافته و به سوی آن حرکت کنند و به این شکل بدون وارد آوردن آسیب به نسوج سالم از میزان عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی بکاهند.

بر اساس گزارش Nanotech now، این شیوه درمانی اکنون در حال آزمایش بر روی حیوانات است و به گفته فرخزاد زمانی که اطلاعات به دست آمده از آزمایشهای حیوانی توانایی این شیوه را ثابت کند، طی چند سال آینده می توان دوره های آزمایشی بالینی انسانی این شیوه را آغاز کرد.