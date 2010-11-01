به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم و پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو از روز 15 آبان‌ماه در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود. در این مرحله از اردو 24 کشتی‌گیر حضور دارند و تمرینات خود را تا روز 26 آبان‌ماه زمان اعزام به گوانگجو دنبال می کنند.

- اسامی نفرات دعوت شده به اردو بشرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان (تهران)، بهزاد قاسمی (تهران) و دانیال نیک بین (کردستان)

60 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس)، پژمان شاهبداقی (تهران) و عبدالمحمد پاپی (خوزستان)

66 کیلوگرم:‌ سعید عبدولی (خوزستان)، علی محمدی (تهران)، برومند اصلانی (لرستان) و محسن قاسمی (لرستان)

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران)، کمال محمدعلیزاده (فارس)، یوسف قادریان (تهران) و مسعود رشیدیان (خراسان رضوی)

84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور (لرستان)، داود اخباری و مصطفی خاقانی (تهران)

96 کیلوگرم: بابک قربانی (کرمانشاه)، شهاب قوره‌جیلی (تهران) و مهرداد بایندر (فارس)

120 کیلوگرم: امیر علی‌اکبری (تهران)، اسماعیل نظری (تهران)، بشیر باباجان‌زاده (مازندران) و محمد قربانی (کرمانشاه)

سرمربی: محمد بنا

مشاور: ناصر نوربخش

مربیان: جمشید خیرآبادی (کردستان)، ایرج اسفندیاری‌فر (خوزستان)، رسول جزینی (اصفهان) و حمیدرضا اسماعیل‌نژاد (مازندران)

کارشناس تغذیه: رامین امیرساسان

آسیب شناس: "رایف رفتوف"

رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو طی روزهای 30 آبان‌ماه تا 5 آذرماه در سالن "هواگنگ" برگزار می‌شود.