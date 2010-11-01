متوسط مصرف آب در گلستان 230 لیتر در شبانه روز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی گلستان پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی آموزشی حفاظت اجتمائی ویژه ائمه جماعات مساجد محوری افزود: در آینده نزدیک بحران جدی در بخش آب خواهیم داشت و بمنظور ضرورت و حفظ و حراست از آب برای جامعه مخاطب اعتقاد ما این است اجرای هدفمند کردن یارانه ها شرایطی است که می تواند به درست مصرف کردن کمک کند.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی در استان گلستان افزود میزان بارندگی سالانه در استان بین 450 میلی متر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان، تامین، انتقال، توزیع و ایجاد تاسیسات آب شرب شهرها را شامل مدیریت تامین، مدیریت تقاضا، مدیریت مصرف عنوان کرد.



علیمرادی تصریح کرد: در 40 سال پیش سهم سرانه هرنفر در کشور هفت هزار متر مکعب بوده و در حال حاضرسهم سرانه هرنفر در کشور دو هزار متر مکعب است و این رقم برای هرنفر گلستانی در سال حدود 1500 متر مکعب است.

وی در ادامه بهره مندی از تجهیزات فنی با کیفیت مناسب در بخش های تامین و بهره برداری،استفاده از منابع و درآمد های عمومی استانی و ملی ، بهره مندی از ظرفیت های بالقوه مذهبی،فرهنگی و اقتصادی جامعه را به عنوان فرصت ها بیان کرد

به گفته وی محدودیت منابع آبی،روند رو به رشد آلودگی منابع آبی ، تاثیر حوادث غیر مترقبه بر روی تاسیسات ( از قبیل سیل ، زلزله ، ........ )، رشد بی رویه جمعیت و توسعه شهرها وضرورت افزایش سطح خدمات ، تاثیر پذیری شدید منابع آب شرب با تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های اخیر، کمبود اختصاص منابع مالی دولتی برای اجرای طرح ها را به عنوان تهدیدهای پیش رو برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با توجه به نقش تاثیر گذار آموزه های دینی در ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب خواستار توجه جدی ائمه جماعات استان به این معقوله مهم شد.