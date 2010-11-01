تقدیر حوزویان از حضور مقام معظم رهبری در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن این نامه آمده است: محضر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (دامت برکاته)



با تقدیم سلام و تحیات خالصانه



احتراما؛ فرصت‌گذاری ممتد و متراکم آن حضرت در اقامت ده روزه در مدینه کریمه اهل بیت بر نقشه راه حوزه و روحانیت، نقش جدیدی زد و مسئولیتی نو، برعهده مسئولان آن گذارد.



این سفر، که با میلاد عالم آل محمد آغاز شد و از آن تبرک یافت و مبارک گشت، صحفه‌ای نو از صحیفه دانش و مسئولیت برگشود، عهد حوزه را با میراث تجدید کرد و آفاق نو را در اندیشه و اقدام باز نمود. در دیدارهای متکثر با حوزویان صدها موضوع مورد اهتمام رخ نمایی شد و با روشن بینی و سعه صدرتان چاره‌اندیشی یافت که ضمن سپاس به درگاه قادر متعال تقدیر و شکر حوزویان و فرزندان معنوی آن زعیم عالیقدر تقدیم آن وجود مبارک باد.



در بخش دیگری از این نامه آمده است: همچنین در این اقامت مبارک فرصت‌های جدیدی برای همگرایی‌های حوزوی بوجود آمد و تجمع‌های کم بدیل کمی و کیفی شکل یافت. برای مراجع عظام، علمای اعلام، اساتید مکرم، نخبگان، فضلا و طلاب ایرانی و غیر ایرانی اعم از برادران و خواهران در ملاقات‌های عمومی و دیدارهای خصوصی، فرصت حضور و گفتگو پدیدار گشت و این همه از برکت او بود که: ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد.



در ادامه تصریح شده است: و اینک این حجم سرشار و ارزشمند از نقد عقل و کیمیای دل، ذخیره راه اساتید، فضلا و طلاب جوان و بیش از همه مسئولان حوزه خواهد بود.



امید آن داریم که این عنایت، مستدام بماند و در فرصت‌هایی نه چندان دور، این شهد خوشگوار تکرار پذیرد.



عزت و سلامت وجودتان را از حضرت احدیت آرزومندیم.