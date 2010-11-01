9 هزار شغل جدید در قم ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سهمیه ایجاد اشتغال استان قم تا پایان سال جاری 15 هزار شغل بوده است که تا پایان مهرماه 9 هزار و 174نفر از این سهم محقق شده است و این امر گویای تحقق 61 درصدی تعهد این استان در تحقق سهمیه اشتغال مورد نظر می باشد.



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری قم، این رقم را از میانگین کشوری بالاتر دانست و گفت: صنعت، گردشگری و کشاورزی از بخش‌های دارای ظرفیت بالا جهت ایجاد اشغال در استان قم است.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند کنونی و با یاری خداوند، استان قم اشتغالی فراتر از سهمیه خود را محقق کنند.

