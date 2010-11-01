جوانان جمعیت هلال احمر تجلی عشق و مهرورزی بی منت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران امروز دوشنبه در مراسم نمایش توانمندی های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در مجموعه وزرشی 12 هزار نفری آزادی برگزار شد، خمیرمایه خلقت و آفرینش را عشق و مهرورزی دانست و گفت: پایه و اساس خلق انسان لطف و محبت است و تجلی عشق و محبت در خدمت به انسانهاست.

وی اضافه کرد: این خدمت به هر میزان صادقانه تر، بی پیرایه تر و بی منت تر و زیباتر باشد ارزشمند تر است.

رئیس جمهور گفت: تجلی عشق و خدمت حقیقی به نوع انسانها بدون توجه به رنگ، نژاد و سلایق است و تجلی کمال انسانی در خدمت بی پیرایه و بی منت به دیگران است.

وی تصریح کرد امروز اعضای جوانان جمعیت هلال احمر و جوانان برومند، داوطلبان شجاع و ایثارگر آن تجلی این عشق و مهرورزی بی منت هستند.

به گزارش مهر، در این مراسم دکتر احمدی نژاد جلیقه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را بر تن کرد .

در پایان مراسم جوانان عضو این سازمان خودروی احمدی نژاد را تا مسافتی بدرقه کردند.