150 هکتار از اراضی منابع طبیعی ایلام زیر پوشش نهالکاری قرار گرفت

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با همکاری جهاد کشاورزی، سپاه ناحیه ملکشاهی واداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان اقدام به اجرای طرح بسیج سازندگی در قالب نهال کاری وچاله کنی پرداخته است .

محمد رضا تام گفت: 150 هکتار از اراضی منابع طبیعی این شهرستان در حاشیه اطراف شهر ارکواز به مدت 10 روز با حجم 300 نفر روز چاله کنی وآماده نهالکاری شده است .

تام افزود: هدف از اجرای این طرح احداث پارک جنگلی در اراضی منابع طبیعی شهر ارکواز، حفاظت از اراضی منابع طبیعی وجلوگیری از فرسایش خاک اراضی مربوطه، بکارگیری جوانان در عرصه سازندگی وهمچنین ترویج فرهنگ منابع طبیعی ونهالکاری در بین جوانان واقشار مردم است .

وی گفت: در این اراضی نهال از قبیل سرو، کاج، زبان گنجشک و اقاقیا کاشته می شود.