مداحیها باید بر پایه مستند تاریخی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد ظهر دوشنبه در همایش ستودگان و ستایشگران اهل بیت (ع) که با حضور جمعی از مداحان اهل بیت (ع) بندرعباس در سالن اجتماعات فرمانداری بندرعباس برگزار شد بیان داشت: متاسفانه به دلیل نبودن ساماندهی مناسب برخی مراسمات مذهبی از هدف اصلی خود خارج می شوند و با بیان خرافه ها همراه می شود که این خود آسیبی جدی برای بخش فرهنگی و مذهبی محسوب می شود.

وی تاکید کرد: مداحیها باید برپایه مستندات تارخی باشند در غیر این صورت بار منفی به مخاطب منتقل می کند.

وی ادامه داد: به منظور ساماندهی در بخش مداحی استان دوره اول آن در بندرعباس برگزار شد و تا حدودی وضعیت مداحان بهبود یافت و فعالیتهای خوبی نیز به انجام رسید.

معاون آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: اول با مشکلاتی در خصوص آئین نامه و دیگر مشکلات مواجه بوده ایم که در طول این چهار سال مشکلات بر طرف شد و دومین دوره این انتخابات نیز در آذرماه 89 برگزار خواهد شد.

انصاری راد اعلام کرد: در حال حاضر هزار مداح توسط اداره تبلیغات اسلامی هرمزگان در کل استان هرمزگان شناسایی شده اند که بیش از 320 نفر از آنها به خود شهر بندرعباس اختصاص دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به حجم موجود، نیاز به یک کانون برای ساماندهی مداحان احساس می شود و در این زمینه به یک دگرگونی و نوسازی برای برطرف کردن مشکلات نیاز است.

معاون آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان بیان داشت‌: اهمیت، ضرورت و جایگاه مداحی موضوع مهمی است که کمتر به تشریح آن اقدام شده است و این موضوع را نباید فراموش کرد که کلاسها و فعالیتهای ارزنده‌ای برای این موضوع برگزار شده است.

حجت الاسلام انصاری راد اضافه کرد: مداحی هنری اصیل و اسلامی است که امروز در اختیار ما قرار گرفته است و ریشه در عمق، فرهنگ، دین و مذهب دارد و با اندکی مطالعه در این موضوع در می یابیم که همین مداحان و ذاکران در کنار عالمان دینی کار اطلاع رسانی و حفظ دین را برعهده داشته اند.

وی اعلام کرد: انتخابات کانون مداحان بندرعباس دوازدهم آذرماه 89 برگزار خواهد شد و التزام عملی به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی، ‌سابقه مداحی بیش از سه سال، عدم سوء سابقه کیفری، رعایت شئونات اسلامی،‌ داشتن سن 22 سال الی 60 سال از جمله شرایطی است که افراد برای ثبت نام در این انتخابات باید به آن توجه کنند.